X!

Ekspress Grupi paberväljaanded Harjumaal tellijateni enne laupäeva ei jõua

Eesti
Ekspress Grupi väljaanded Kroonika, Eesti Ekspress, LP ja Maaleht.
Ekspress Grupi väljaanded Kroonika, Eesti Ekspress, LP ja Maaleht. Autor/allikas: ERR
Eesti

Teisipäeval seoses pikkade pühadega erandlikult kõik samal päeval ilmuma pidanud Ekspress Grupi paberväljaanded kojukande häirest tulenevalt enne laupäeva Harjumaal siiski tellijateni ei jõua.

"Seoses häirega kodukandes ei jõua Eesti Ekspressi paberleht paljude Harjumaa tellijateni. Vabandame! Probleeme on ka Maalehe, Kroonika ja LP kojukandega," teatas Eesti Ekspress teisipäeva hommikul.

Pühade ajal 24. detsembrist 26. detsembrini ajalehtede kojukannet ei toimu ja seega jõuavad need väljaanded lugejate postkasti alates laupäevast.

Allikas: Eesti Ekspress

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadatakse taliolümpia poole Uuendatud

09:56

Läti kulutab lennujaama-Riia kesklinna raudtee ehitamiseks 29 miljonit eurot

09:55

Ülle Ernits: rakenduskõrghariduse laiendamine on ühiskonna võimalus

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

09:35

Tervisekassa uueks juhiks saab Siiri Lahe

09:32

Hirm, häbi ja eetilised dilemmad: eakad otsivad digiasjadega abi raamatukogust

09:21

Martin A. Noorkõiv: püüeldes vaid rikkuse poole jääme vaimselt vaeseks

09:20

Raadiouudised (23.12.2025 09:00:00)

09:15

Operail katsetab aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

09:12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.12

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

22.12

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

22.12

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

22.12

Gripi levik on jõudnud Eestis epideemilisele tasemele

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees

22.12

Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

22.12

Saksamaa tähtsal maanteel asuv suur sild avaneb liiklusele

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

22.12

Baltimaade asfaldi ja betooniga katmist ei pidurda isegi rahvastikukadu

ilmateade

loe: sport

10:00

KUULA | Jõulueelses "Võimlas" vaadatakse taliolümpia poole Uuendatud

09:44

Kahekordne Euroopa meister loobus tulevast EM-ist

09:12

F1-sarja etapivõitja Arand: kas oled väga kiire või väga märg!

08:34

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

loe: kultuur

09:05

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

22.12

Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

22.12

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

loe: eeter

08:05

Havryil Sydoryk: koduigatsus ei kustu, aga kodus olemise tunne ununeb ajaga

22.12

Toomas Tross: otsin elus ja loomingus rõõmu tegevaid silmapilke

22.12

Aastahiti esikümme on selgunud

22.12

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

Raadiouudised

22.12

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

22.12

Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed tekitasid Narvas pika piirijärjekorra

22.12

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

22.12

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

22.12

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

22.12

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

22.12

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

22.12

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo