Ekspress Grupi paberväljaanded Harjumaal tellijateni enne laupäeva ei jõua

Teisipäeval seoses pikkade pühadega erandlikult kõik samal päeval ilmuma pidanud Ekspress Grupi paberväljaanded kojukande häirest tulenevalt enne laupäeva Harjumaal siiski tellijateni ei jõua.

"Seoses häirega kodukandes ei jõua Eesti Ekspressi paberleht paljude Harjumaa tellijateni. Vabandame! Probleeme on ka Maalehe, Kroonika ja LP kojukandega," teatas Eesti Ekspress teisipäeva hommikul.

Pühade ajal 24. detsembrist 26. detsembrini ajalehtede kojukannet ei toimu ja seega jõuavad need väljaanded lugejate postkasti alates laupäevast.