Ülevaade: kuidas liiguvad pühade ajal pangamaksed

Pangasisesed maksed ja pankadevahelised välkmaksed liiguvad jõulupühade ja aastavahetuse ajal suuremates pankades tavapäraselt, küll ei liigu Euroopa maksed. Pangakontorid on pühade ajal suletud.

LHV-s liiguvad pangasisesed maksed ja pankadevahelised välkmaksed pühade ajal tavapäraselt. Välismaksed ja Euroopa maksed 25. ja 26. detsembril ning 1. jaanuaril ei liigu.

24.–26. detsembril ja 1. jaanuaril on LHV kontorid suletud ning 31. detsembril on LHV kliendikontorid avatud kell 9–14.

Kel huvi börsidel toimuva vastu, siis 25. detsembril ja 1. jaanuaril on börsid suletud ja maaklerid puhkavad. LHV-st öeldi, et 24. ja 26. detsembril toimub automaatne orderite edastamine USA börsidele ning maaklerid on kriitilisematel teemadel telefoni teel abiks.

Coop Pangas liiguvad pangasisesed maksed ja pankadevahelised välkmaksed pühade ajal tavapäraselt. Kõik olulised maksed soovitab Coop Pank teha hiljemalt 23. detsembril kell 15.20.

24.–26. detsembril ning 1. jaanuaril ei edasta Coop Pank Euroopa ehk SEPA makseid ja välismakseid.

24.–26. detsembril ning 1. jaanuaril on Coop Panga pangakontorid ja klienditugi suletud. 23. detsembril on need avatud kella 14-ni.

Swedbankis liiguvad pangasisesed maksed ja välkmaksed tavapäraselt. 25. ja 26. detsembril ning 1. jaanuaril on suletud üleeuroopaline arveldussüsteem, seega ei liigu Euroopa maksed.

24.–26. detsembril ning 1. jaanuaril on kõik Swedbanki esindused suletud, 23. detsembril on Swedbanki esinduste tööaeg lühendatud kolme tunni võrra.

SEB-s liiguvad pangasisesed maksed ja välkmaksed nii 24.–26. detsembril kui ka 1. jaanuaril tavapäraselt. Juhul kui makse ületab välkmakse limiiti (15 000 eurot), saaja pank ei võimalda välkmakseid või ülekanne toimub muus valuutas, töödeldakse makse järgmisel tööpäeval pärast pühi.

Arveldusi väärtpaberitega (aktsiad, võlakirjad ja fondiosakud) 24.–26. detsembril ja 1. jaanuaril ei toimu.

Luminoris liiguvad 24.–28. detsembril ning 1. jaanuaril ainult pangasisesed ja välkmaksed. 23. detsembril enne kella 16 tehtud euromaksed ja enne kella 17 tehtud euromaksed kiirmaksena edastatakse samal arvelduspäeval, pärast seda pangale esitatud maksekorraldused edastab Luminor 29. detsembril.

31. detsembril enne kella 16 tehtud euromaksed ja enne kella 17 tehtud euromaksed kiirmaksena edastab Luminor samal arvelduspäeval. Pärast nimetatud kellaaega pangale esitatud maksekorraldused edastatakse 2. jaanuaril.

Luminorist öeldi, et pühade ajal soovitatakse ülekanded planeerida varakult ja võimaluse korral kasutada pangasisest arveldamist.

Toimetaja: Marko Tooming

