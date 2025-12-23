X!

Ekspress sai Leedu Lrytas portaali ostult-müügilt 2,3 miljonit kahjumit

Ekspress Grupp müüs 2022. aastal ostetud Leedu Lrytas uudisteportaali edasi, sest ei saanud portaali omandamiseks Leedu konkurentsiametilt heakskiitu portaali omamisele. Ekspress Grupp sai tehinguga 2,3 miljonit eurot kahjumit.

Ekspress grupp teatas Leedu Lrytas portaali ostmisest 2022. aasta detsembris. Nüüd teatas meediafirma, et on müünud portaali ettevõttele UAB Admisa, mida kontrollib Leedu produtsent ja telekanali Lietuvos rytas nõukogu esimees Rolandas Skaisgirys. Leedu konkurentsiamet on tehingu heaks kiitnud.

Müük toimub pärast regulatiivset protsessi, mis algas 2023. aastal, kui Leedu konkurentsiamet uuris Lrytase omandamist.

2025. aasta veebruaris andis amet välja otsuse, millega kohustas Ekspress Gruppi loobuma oma osalust Leedu uudisteportaalis või muul viisil kõrvaldama omandamise tagajärjed.

"Tehing võimaldab meil täita regulatiivseid nõudeid, tagades samal ajal, et Lrytas liigub edasi omaniku käes, kes on pühendunud portaali jätkuvale arendamisele," ütles Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu.

Lrytas jätkab uudisteportaalina tegevust uue omaniku all. UAB Admisa võtab pärast tehingu lõpuleviimist üle ka töötajatega seotud küsimused.

Tehingu lõpuleviimine on kavas 2025. aasta lõpuks. Mõlemad pooled on kokku leppinud, et ostuhind ja muud ärilised tingimused jäävad konfidentsiaalseks.

Ekspress Grupi jaoks toob tehing kaasa ühekordse netokahju umbes 2,3 miljonit eurot. Lrytas moodustab praegu ligikaudu 5% Ekspress Grupi kogukäibest ja kaks protsenti selle kulumieelsest kasumist (EBITDA-st).

Ekspress Grupp keskendub oma tegevusele Eestis, Lätis ja Leedus, kus jätkab uudisteportaali Delfi.lt opereerimist. Kontsern opereerib ka elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohti Lätis ja Eestis, pakub digitaalse väliekraani teenust Eestis ja Lätis.

Lisaks korraldavad kontserni ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas tegevust 1989. aastal ja töötab ettevõttes umbes 1000 inimest.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

