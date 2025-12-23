E-Piim: Hiina tollid mõjutavad nii otse kui ka kaudselt
Hiina kaubandusministeerium teatas, et alates tänasest hakkab kehtima mitmetele Euroopa Liidust imporditud piimatoodetele 21,9 kuni 42,7-protsendine tollimaks.
Enamikule Euroopa firmadele jääb tollimäära suurus veidi alla 30 protsendi.
Tollide alla lähevad värske töödeldud juust, kohupiim, sinihallitusjuust ning ka teatud piima- ja kooretooted. Toodete nimistus pole mainitud piimapulbrit ega ka imikutele mõeldud piimasegu.
Juustu ja vadakupulbrit tootva E-Piim Tootmise juht Anti Orav rääkis Olev Kengile, et Hiina tollid mõjutavad Eesti piimatootjaid nii otseselt kui ka kaudselt.