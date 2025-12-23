X!

E-Piim: Hiina tollid mõjutavad nii otse kui ka kaudselt

Raadiouudised
Raadiouudised

Hiina kaubandusministeerium teatas, et alates tänasest hakkab kehtima mitmetele Euroopa Liidust imporditud piimatoodetele 21,9 kuni 42,7-protsendine tollimaks.

Enamikule Euroopa firmadele jääb tollimäära suurus veidi alla 30 protsendi.

Tollide alla lähevad värske töödeldud juust, kohupiim, sinihallitusjuust ning ka teatud piima- ja kooretooted. Toodete nimistus pole mainitud piimapulbrit ega ka imikutele mõeldud piimasegu.

Juustu ja vadakupulbrit tootva E-Piim Tootmise juht Anti Orav rääkis Olev Kengile, et Hiina tollid mõjutavad Eesti piimatootjaid nii otseselt kui ka kaudselt.

