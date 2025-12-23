X!

Tallinnat külastas tänavune viimane kruiisilaev

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna külastas teisipäeval selle aasta viimane kruiisilaev. Kruiisilaevade ja turistide arv on hakanud taas tasapisi kasvama, kuid jääb kriisieelsest tasemest ikka veel kaugele maha. Eriti annab tunda Ameerika kruiisituristide äralangemine.

AIDAprima oli sel aastal Tallinna Sadamas 118. kruiisilaev, mis näitab aasta-aastalt taas külastuste kasvu.

"Eelmine aasta oli 100 külastust ehk stabiilne väike tõus. Esimest hüpet näeme broneeringute järgi aastal 2027. Järgmiseks aastaks on praegu broneeringuid 145 ja aastal 2027 on 198," ütles Tallinna Sadama reisijate äriosakonna juhataja Ingrid Berezin.

Kriisieelne tase 340 kruiisilaeva aastas jääb ikka veel kättesaamatusse kaugusse. Küll on hooaeg pikenenud.

"Sel aastal oli lausa viis talvekruiisi ja selle nimel me vaeva näeme, et kruiisiperiood pikeneks. Tavapäraselt on aprilli algusest oktoobri keskpaigani. Siis oleme rõõmsad iga külastuse üle väljaspool seda hooaega ja sel aastal on meil novembris-detsembris viis laevakülastust," rääkis Berezin.

Tavapäraselt veedavad kruiisituristid linnas paar tundi.

"Ma vaatan mõnesid kirikuid ja linna jõuluturgu. Arvan et oleme seal üks kuni kaks tundi ja tuleme siis laeva tagasi," ütles Saksamaalt tulnud kruiisiturist Janina.

"Kõike, mis oluline. Vanalinn ja igasugused kirikud ning Toompea. Poed, kohvikud ja jõuluturg. Jõuluturg ja muidugi glögi," ütlesid samuti sakslased Sabine ja Karsten.

Glögimüüjad võivad kruiisituristide üle rõõmustada, kuid laiemale turismisektorile neist kuigivõrd tulu ei tõuse, sest ööbivad ja söövad nad laevas. Erandiks on pikemad peatused, kui laev seisab öösel Tallinnas.

"Restoranide sektori jaoks potentsiaalikas ja õnneks ka kasvav trend on ööbimisega ja organiseeritud kruiisipaketid, mis tähendab et kruiisituristid jõuavad rohkem ka meie restoranidesse. Reisikorraldajad viivad ka neid ekskursioonidele ja restoranidesse ja seda ka väljaspool Tallinna," rääkis hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraner.

Pikisilmi ootavad kruiisikorraldajad ja sadamad Ameerika turistide tagasitulekut, kes kadusid koos Peterburi kustumisega sihtkohtade nimistust.

"Ameeriklased, kes ei ole väga tugevad geograafias, neile müüdigi turismiagentuuride poolt Peterburi ja Tallinnast ei teadnud Ameerika turistid tihti midagi. Kui nad siia saabusid, küsisid nad, kas see on Peterburi eeslinn või ma olen juba Peterburis. Sellest ongi ehk tulnud sügav lünk," ütles Ingrid Berezin.

Broneeringud lubavad loota ameeriklaste vaikset naasmist. Loodetavasti broneeringuid ei tühistata, ütleb Berezin.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:44

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

19:14

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast Uuendatud

19:13

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

19:09

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:51

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

18:43

Tallinnat külastas tänavune viimane kruiisilaev

18:38

USA määras ametisse eriesindaja Gröönimaal Uuendatud

18:35

Päevakaja (23.12.2025 18:00:00)

18:33

2025. aasta võib tuua kaasa madala sündimuse rekordi

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.12

Gripi levik on jõudnud Eestis epideemilisele tasemele

19:14

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast Uuendatud

22.12

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

22.12

Kevadtormile on kutsutud ligi 9000 reservväelast

22.12

Sõjapäev 1398: Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

11:26

USA võttis sihikule musta naftaturgu teenindava varilaevastiku

06:41

Trump teatas uuest omanimelisest USA sõjalaevade klassist

22.12

Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

09:35

Tervisekassa uueks juhiks saab Siiri Lahe

08:56

Bolt peatab aastavahetusel autode ja kergliikurite rentimise

ilmateade

loe: sport

19:44

Anikina pärjati Euroopas aasta parima tenniseneiu tiitliga

19:13

Björndalen lahkunud Bakkenist: ta oli maailma kõige kannatlikum inimene

18:44

Suri Norra laskesuusataja Sivert Guttorm Bakken

18:14

Eksmaailmameister Price langes konkurentsist, Littler ja Humphries edasi

loe: kultuur

18:51

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

16:46

Erika Salumäed kehastav Jürise: emaks saamine on aidanud oma eluga edasi minna

11:13

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

10:24

Suri kunstnik Imbi Lind

loe: eeter

18:51

Noep: mu esimesest plaadifirmast öeldi, et ma ei tohi Eurovisioonil osaleda

17:16

ETV jõulusoovid on sündinud koos Eesti kunstnikega

16:46

Erika Salumäed kehastav Jürise: emaks saamine on aidanud oma eluga edasi minna

14:47

Urmas Viilma: leppimine algab valmisolekust kuulata ja andestada

Raadiouudised

18:20

E-Piim: Hiina tollid mõjutavad nii otse kui ka kaudselt

18:15

Riik soovib võrdõigusvoliniku tööpõldu laiendada

18:15

Tervisekassa juhiks saab pikalt Estonian Celli juhtinud Siiri Lahe

17:05

Ministeerium soovib hakata ülikoolide rahastamisel arvestama lõpetanute arvu

17:05

Riik soovib eriõdede abiga võtta arstidelt koormust

15:20

Raadiouudised (23.12.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (23.12.2025 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (23.12.2025 09:00:00)

09:15

Operail katsetab aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

22.12

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo