Jõulumäel saab alates sellest nädalast kunstlumerajal suusatada

Vaatamata muidu täiesti olematule talvele saab Jõulumäel alates sellest nädalast ikkagi talverõõme nautida.

"Selleks hooajaks oli raja tegemine suhteliselt keeruline, sest ilmataadiga mitte kuidagi ei olnud koostööd. Eelmine talv ei olnud väga külma ilma, kus üle suve lumi sai tehtud. Lisaks suvel olid päris rajud vihmasajud, mis tekitas üleliigset vett ja november-detsember just liiga talvine ei ole olnud," ütles Jõulumäe tervisespordikeskuse juht Eido Tasalain.

Tasalaini sõnul tahavad inimesed vaatamata soojadele ilmadele ja üldisele lume puudumisele suusatada. Nii on Jõulumäe 1,1 kilomeetrine kunstlumerada meelitanud kohale nii veel alles päris algajaid kui ka profisportlasi.

"Rada on väga mõnus, eriti kui otsida suusa- ja lumekrõbinat, metsakohinat ja meretuult, siis ainuõige koht on olla Jõulumäel," ütles murdmaasuusataja Marko Kilp.

"Ma ei pea olema selgeltnägija, aga ma näen, et väljas lihtsalt lund ei ole ja siin on, ma arvan, Eesti parim olukord treenida, vähemalt suusasportlasel, nii et annab igati kõikidele Eesti suusakeskustele siis innustust, et saab ka nii," lisas ta.

Murdmaasuusatajad Keidy ja Kaidy Kaasiku ütlesid, et hommikupoole on parem sõita, sest lõuna poole läheb sulamaks. "Aga väga hea, et rada on ja sõita saab," sõnasid nad.

Nad tõdesid, et Jõulumäe on praegu ainuke koht, kus saab päriselt treenida.

Raja kiitjaid leidus ka mitteprofisportlaste seas.

Eido Tasalain lisas, et plaanis on rada pikendada kahe kilomeetrini.