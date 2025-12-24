USA kinnitas ÜRO-le, et jätkab Venezuela survestamist

ÜRO julgeolekunõukogu pidas teisipäeval USA ja Venezuela halvenevate suhete tõttu erakorralise istungi. USA põhjendas sõjalist kohalolekut Kariibi mere piirkonnas ja survet Venezuelale võitluses uimastikaubanduse vastu, samas kui Hiina kutsus USA-d üles vältima pingete eskaleerumist.

Ameerika Ühendriigid andsid teisipäeval ÜRO julgeolekunõukogu istungil märku, et kavatsevad jätkata survet Venezuela valitsusele, tuues ettekäändeks taas võitluse narkokuritegevuse vastu.

USA on viimastel päevadel suurendanud survet Venezuela naftakaubandusele, hõivates ja jälgides president Nicolás Maduro režiimiga seotud naftatankereid.

USA suursaadik ÜRO juures Mike Waltz ütles, et naftamüük on Maduro ja tema "ebaseadusliku režiimi" peamine sissetulekuallikas, mis rahastab ka narkoterroristlikke rühmitusi, kujutades seeläbi otsest ohtu USA julgeolekule.

"President Trump on väga selgelt öelnud, et kasutab Ameerika Ühendriikide täielikku jõudu ja võimekust, et astuda vastu ja hävitada need narkokartellid, mis on meie poolkeral liiga kaua karistamatult tegutsenud. Kõige tõsisem oht sellele piirkonnale, meie enda naabruskonnale ja Ameerika Ühendriikidele pärineb rahvusvahelistelt terrori- ja kuritegelikelt rühmitustelt," ütles Waltz.

Trumpi administratsiooni survekampaania Maduro vastu on seni hõlmanud nii USA sõjalise kohaloleku suurendamist piirkonnas kui ka rünnakuid väidetavalt uimasteid vedavate aluste pihta. Pentagoni andmetel on neis operatsioonides hukkunud üle 100 inimese.

Humanitaarorganisatsioonid hoiatasid, et surve karmistamine võib süvendada Venezuela niigi rasket majanduskriisi, kus miljonitel inimestel on juba praegu raskusi esmavajaduste katmisega.

President Trump ei ole aga välistanud ka sõjalist sekkumist Venezuela territooriumil, kuid pole seni täpsustanud administratsiooni lõppeesmärki.

Maduro on omalt poolt väitnud, et USA tegelik eesmärk on tema kukutamine ja kontrolli saavutamine Venezuela naftavarude üle.

Venezuela liitlane Hiina kutsus eile ÜRO julgeolekunõukogul Ameerika Ühendriike üles viivitamatult lõpetama edasised sammud ja vältima pingete eskaleerumist.