Bloomberg: Venemaa taotleb Ukraina rahuplaani viimase versiooni muutmist

Venemaa peab USA ja Ukraina uut 20-punktilist rahuplaani lähtepunktiks, nõudes Ukraina sõjaväe suhtes suuremaid piiranguid ja NATO suhtes garantiisid. Ukrainal ja USA-l on erimeelsusi territoriaalsetes küsimustes ja Zaporižžja tuumaelektrijaama osas, kuid läbirääkimised on lõpule jõudmas, vahendas Ukraina uudisteportaal UNN Bloombergi.

Oluline 25. detsembril kell 7.00:

Bloombergi teatel taotleb Venemaa USA rahuplaani uusimasse versiooni Ukraina-vastase sõja lõpetamiseks olulisi muudatusi, sealhulgas Ukraina sõjaväe suhtes suuremaid piiranguid, kirjutas Bloomberg viidates Kremlile lähedasele isikule.

"Moskva peab Ukraina ja USA vahel välja töötatud 20-punktilist plaani edasiste läbirääkimiste lähtepunktiks, arvestades, et sellest puuduvad Venemaale olulised sätted ja see ei vasta paljudele küsimustele," ütles isik.

Kuigi Venemaa peab praegust dokumenti üsna tüüpiliseks Ukraina plaaniks, uurib ta seda külma peaga, lisas Bloombergi allikas.

Venemaa juht Vladimir Putin ei ole veel kommenteerinud uusimaid ettepanekuid mis töötati välja nädalatepikkuste läbirääkimiste käigus, milles osalesid Ameerika, Ukraina ja Venemaa ametnikud.

Kremli saadik Kirill Dmitriev, kes kohtus eelmisel nädalavahetusel Floridas Ameerika meeskonnaga, teavitas Kremli juhti tulemustest ning Moskva jätkab lähitulevikus kontakte Washingtoniga oma seisukoha osas, ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov kolmapäeval.