Mõttekoda Praxis otsib uut juhti

Eesti
Urmo Kübar
Urmo Kübar
Eesti

Ühiskonnaanalüüsi mõttekoda Praxis otsib korralise konkursiga uut juhti. Senine juht Urmo Kübar peab tõenäoliseks, et ta kandideerib uuesti.

"Praxise põhikirjas on sätestatud, et iga viie aasta tagant toimub uus avalik konkurss tegevjuhi kohale. Minu ametiaeg saab läbi märtsis ja on võimalik, et kandideerin uuesti. Kuid tegemist on ikka päris konkursiga, mitte lepingu pikendamise formaalsusega," ütles Kübar ERR-ile.

Kandidaadilt oodatakse organisatsiooni ja meeskonna juhtimiskogemust, suutlikkust inspireerida meeskonda ja arendada organisatsiooni ja kõrgharidust vähemalt magistri tasemel. Kandidaadile annab eelise tehisaru süvatundmine ja kogemus organisatsiooni TI-põhiseks muutmiseks.

Kandideerimise tähtaeg on 19. jaanuar.

Toimetaja: Mari Peegel

