Michal pidas telefonivestluse Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga

Eesti
Kristen Michal ja Volodõmõr Zelenski.
Kristen Michal ja Volodõmõr Zelenski. Autor/allikas: Stenbocki maja
Eesti

Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidasid telefonivestluse, kus president edastas oma jõulusoovid eestlastele ning tänas Eestit Ukraina toetamise eest. Ühtlasi arutati tulevasi koostöövõimalusi.

"Rääkisime Ukraina seisust ning rahuprotsessist ja teekonnast edasi. USA eestvedamisel sündinud raamistikus on palju kirja saanud, aga hulk tööd on ees, et Ukrainale vajalik saaks paika. Mis saab edasi ja kas agressor nõustub USA survel sellega? Eks edasine näitab. Skeptilisust idanaabri siiruse suhtes jagame täpselt ühtemoodi. Survet Vene Föderatsioonile tuleb seni kasvatada kuni tulemus saabub," lausus peaminister Kristen Michal oma sotsiaalmeedia postituses.

Michal lisas, et Zelenski sõnul tuleks Euroopa Ülemkogu otsus Ukraina rahastamise kohta 90 miljardi euroga teha veel enne aasta lõppu.

"Sõja kulud ja hävituskahjud on suured. See (Ukraina rahastamine - toim) aitab pikalt vastu panna ja vabaduse eest võidelda. Vene varade külma jäämine ning (enamus) EL riikide ühine soov näha Ukrainat Euroopa Liidu kõnelusi alustamas on samuti moraali jaoks väga olulised," ütles Michal.

"Soovisime uusaastasoovina koos, et järgmine aasta tooks rahu õiglastel tingimustel ning üheskoos Ukraina toetajatega suudame seda veel mitte sooviva agressori hapnikukraanid sammhaaval koomale keerata. Loodame siis, et järgmine aasta on parem lõppevast ja nii läheb," lisas peaminister.

President Zelenski sõnas oma sotsiaalmeedia postituses, et Michaliga arutati muu hulgas ka edasist koostööd.

"Mul oli hea kõne Eesti peaministri Kristen Michaliga. Meil on nüüd suurepärane võimalus lõpetada verevalamine ja saavutada väärikas rahu ning ma andsin peaministrile ülevaate meie läbirääkimiste viimastest üksikasjadest Ameerika poolega. Meie jaoks on oluline, et meie partnerid mõistaksid olukorda ja oleksid täielikult kaasatud," lausus Zelenski.

"Samuti arutasime edasist koostööd ja Ukraina jätkuva toetamise olulisust. Eesti on meid oluliselt toetanud Venemaa täiemahulise agressiooni algusest peale ning alates 1. jaanuarist koordineerib ta Põhjala-Balti kaheksa riigi tööd. Samuti rääkisime ühisprojektide elluviimisest SAFE instrumendi raames ja PURL algatuse olulisusest, mis võimaldab meil muu hulgas tugevdada õhukaitset ja kaitsta meie energiasektorit. Täname teid abivalmiduse eest kõikjal, kus seda vaja on!" ütles Zelenski.

Toimetaja: Johanna Alvin

