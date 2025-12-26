X!

Jõuluvanad külastasid Tallinna loomaaeda

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Jõuluvanade selts tegi reedel Tallinna loomaaias oma traditsioonilise ringkäigu. Loomadele anti süüa ja lastele kommi.

Kui paljudele on jõulud pimedaim ja tumedaim aeg aastast, siis on ka inimesi, kes neist rõõmu tunnevad. Grupp selliseid kogunes reedel Tallinna loomaaeda, et jõuluvana kostüümis sealsetele loomadele süüa anda.

Jõulutaadid andsid loomadele kuuski ja kuuseoksi või pajupalle, milles erinevat söödavat kraami, näiteks porgandeid või heina. Lihatoidulistele anti liha.

"Kingitused loomadele väga meeldivad, sest see pakub neile tegevust. Nad saavad uurida, pakkida lahti, närida ja see on midagi täiesti teistsugust nende igapäevaelu vahele," lausus loodushariduse spetsialist Kaari Uibomägi.

Peamiselt meeldis sündmus ja loomaaias aset leidnud melu lastele.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

JÕULUTUNNEL

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:57

Zelenski kohtub pühapäeval Floridas Trumpiga Uuendatud

21:38

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:21

Jõuluvanad külastasid Tallinna loomaaeda

21:09

ERR Brüsselis: EL-i uued energeetikaplaanid tekitavad liidus segadust

21:09

Nädalavahetusel on oodata tormi

21:05

Tüür: kuna Trump Venemaad survestada ei suuda, siis survestab ta Ukrainat

20:52

Michal pidas telefonivestluse Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga

19:15

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

18:40

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:40

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

08:56

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

25.12

Sõja 1401. päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist Uuendatud

25.12

Suri Mart Niklus

06:27

Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

08:47

Geeniteadlane: teaduslünk juhatab naised suunamudijate rüppe

10:37

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

25.12

Nädalavahetusel jõuavad Eestisse tormituuled

06:11

Kultuuriministeerium tellib 275 000 euro eest lõimumiskampaania

11:27

Uusküla: madal sündimus toob kaasa hulga majanduslikke probleeme

ilmateade

loe: sport

18:10

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

17:33

Operatsioonilaual käinud Neymar loodab MM-iks vormi saada

17:01

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

16:29

Lehis ja Novosjolov võidutsesid teist aastat järjest jõuluturniiril

loe: kultuur

18:38

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

17:16

Keelesäuts. Valgeid jõule

15:10

Headreadi raamatuaasta blogi: Riste Sofie Kääri "Aps!"

13:53

Frederik Küüts: Sadu edu on küllaltki uskumatu

loe: eeter

17:46

Grete Griffin: raske on peres ainsana lastele eesti keelt õpetada

15:46

Pildid: heategevussaade "Jõulutunnel" on kogunud üle 300 000 euro Uuendatud

13:53

Frederik Küüts: Sadu edu on küllaltki uskumatu

12:39

Video: "Jõulutunnelis" kõlas Jaagup Tuisu lugu "Kui vaid"

Raadiouudised

18:30

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

18:30

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

17:50

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

25.12

Ilm on muutlik ja tuuline

24.12

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

24.12

Eesti perede jaoks on kuuse tuppa toomine oluline osa jõuludest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo