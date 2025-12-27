Tuleva aastast hakkab kehtima uus praamisõidusoodustus saarte püsielanikele

Uuest aastast saavad suur- ja väikesaarte laevaliiniidel püsielaniku soodustuse vaid need, kelle elukoht asub saarel selle aasta 31. detsembri seisuga. Varasemalt arvestati soodustust sissekirjutuse hetkeseisu arvestades. Muudatus puudutab kõikide Eesti saarte laevaliiklust, kus riik seda korraldab.

Kes sees, see sees, kes väljas see väljas! Selline ütlus sobib täpselt järgmisel aastal nende kohta, kes tahaksid soodushindadega ehk siis püsielaniku soodustusega laevapiletiga Eestis mõne saare vahet reisida. Kui varasemalt said näiteks suvesaarlased suveks oma elukoha Saaremaale registreerida, siis järgmisest aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini loeb see, milline oli sissekirjutus selle aasta 31. detsembril. Aasta jooksul võib seda muuta, aga laevapileti hinda see ei mõjuta.

"Aasta sees tulijad on ka kõik meile väga-väga oodatud, aga kahjuks praamihinda nad sel juhul soodsamalt ei saa, nii et praamipileti hind on mõjutatud just selle otsusega, mis tehakse nüüd," lausus Saaremaa valla abivallavanem Laura Heinsaar.

Statistika kohaselt oli selliseid pendeldajaid aasta jooksul hinnanguliselt paarsada, kes soodsama praamipileti nimel oma elukohta rahvastikuregistris vahetasid.

"Soodustuste saajate nimekirja või saajaid vaadatakse ja muudetakse üks kord aastas. Paarsada inimest vahetas regulaarselt seda elukohta. Riigi jaoks siin rahanduslikku võitu ei ole ehk see ei too lisakulusid ega lisatulusid meie jaoks," sõnas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas.

Kes nüüd mõnele laevaühendusega saarele järgmisel aastal ootamatult või plaanitult ka päriselt elama asub, peab sellega arvestama, et kui sellel aastal oma elukohaks juba saart ei vali, sõidadki kogu järgneva aasta kalli piletiga mandri ja saare vahel. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kinnitusel kehtestati selline kord omavalitsustega kooskõlas just regionaalpoliitilist aspekti arvestades

"Kindlasti see uus määrus on saareliste valdade suhtes positiivses võtmes ehk loodame sellest positiivsest sisserändest ka tulubaasi suurenemist. 2023-2024. aastatel lahkujate hulk ületas saabujate hulka, aga 2025. aasta viimases kvartalis on meil saabujate hulk ületanud lahkujate arvu," ütles Heinsaar.

Varasemalt on peaminister Kristen Michal kinnitanud, et 2026. aastal parvlaevapiletite hinnad ja liinigraafikud suursaarte vahelistel liinidel ei muutu.