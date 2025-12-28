X!

Ukraina ründas Vene naftakäitist Samaara oblastis

Ukraina ründedroonid Peklo.
Ukraina ründedroonid Peklo. Autor/allikas: SCANPIX / SIPA / Volodymyr Tarasov
Venemaa Samaara oblastis asuv Sõzrani naftatöötlemistehas sattus ööl vastu pühapäeva Ukraina õhurünnaku alla, selgub sotsiaalmeedias levivatest videotest ja pealtnägijate postitustest.

Ühismeediakeskkonna Telegram kanal Exilenova-Plus teatas viitega kohalike elanike videomaterjalile, et rafineerimistehast rünnati öösel mitu korda. Sihikule võeti ka Sõzrani elektrialajaam.

Üks video väidetavalt näitab otsest tabamust alajaamale. Elanikud teatasid droonirünnaku järel linnas elektrikatkestustest.

Venemaa Telegrami kanali Shot teatel oli Sõzranis öösel kuulda mitut plahvatust ja piirkonnas tegutses aktiivselt õhutõrje.

Venemaa võimuesindajad pole rünnakut kommenteerinud.

Rünnakuteateid vahendanud väljaanne The Kyiv Independent tunnistas, et ei saa rünnakuteateid ise kinnitada.

Sõzrani naftatöötlemistehas asub Venemaa-Ukraina piirist umbes 700 kilomeetri kaugusel. 1942. aastal avatud rajatis kuulub Venemaa riiklikule naftagigandile Rosneft ja selle aastane töötlemisvõimsus on 7–8,9 miljonit tonni naftat.

Rafineerimistehas on olnud varasemate droonirünnakute sihtmärgiks osana Ukraina kampaaniast Venemaa naftatööstuse vastu, mis varustab Moskvat rahaga ja kütusega Ukraina-vastase sõjategevuse jätkamiseks. Hiljutine rünnak sundis Reutersi andmetel rafineerimistehase 5. detsembril tegevuse peatama.

Ukraina sõjavägi kinnitas 5. detsembri rünnakut, öeldes, et viis operatsiooni läbi, et vähendada Vene agressori sõjalist ja majanduslikku potentsiaali.

Kiiev on korraldanud rünnakuid ka elektrialajaamade ja muude taristurajatiste vastu Venemaal ja Venemaa okupeeritud Ukraina piirkondades. Rünnakud toimuvad ajal, mil Moskva üritab omapoolsete õhurünnakutega Ukraina energia- ja küttesüsteeme halvata.

Ukraina tõrjub Venemaa väiteid Huljaipole ja Mõrnohradi vallutamisest

Vene meedia teated väidetavast Huljaipole ja Stepnohirski vallutamisest Zaporižžja oblastis ning Mõrnohradi vallutamisest Donetski oblastis ei vasta tegelikkusele, teatas laupäeva õhtul riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsioonivastane keskus. 

"Propagandakanalid levitavad laialdaselt Vene diktaatori Vladimir Putini ja peastaabi ülema Valeri Gerassimovi avaldusi Huljaipole ja Stepnohirski väidetavast vallutamisest Zaporižžja oblastis ning Mõrnohradi vallutamisest Donetski oblastis. Tegelikult on need väited valed," seisis keskuse avalduses.

Keskuse juhi Andrii Kovalenko sõnul käib võitlus Huljaipole ja Mõrnohradi pärast, Vene vägedel puudub kontroll nende linnade üle, nad pole suutnud end kindlustada ja vaenlase rünnakrühmade hävitamine rasketes lahingutes jätkub.

Kovalenko rõhutas ka, et teated Stepnohirski vallutamisest on valed. Ka seal jätkuvad ägedad lahingud; Venemaa on asula vallutamiseks eraldanud märkimisväärseid ressursse, kuid ei kontrolli seda.

"Selle infooperatsiooni eesmärk on luua lääne publikule võitude illusioon ning varjata Vene armee tegelikke kaotusi ja ebaõnnestumisi rindel. Nagu ka Kupjanski kohta käivate valeteadete puhul, pole ka neil väidetel tegeliku olukorraga mingit pistmist," rõhutas desinformatsiooni keskuse juht.

Ukraina delegatsioon saabus Floridasse

Ukraina delegatsioon saabus Floridasse, kus president Volodõmõr Zelenskil on pühapäeval kavas kohtuda Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga.

Ukraina asevälisminister avaldas sotsiaalmeediaplatvormil X foto Florida lennujaamast pühapäeva esimestel öötundidel Eesti aja järgi.

Meedia andmetel toimub presidentide kohtumine Trumpi Mar-a-Lago residentsis pühapäeva õhtul kell kaheksa Eesti aja järgi.

Teadaolevalt arutavad riigijuhid muuhulgas Zelenski jõululaupäeval esitatud rahuplaani versiooni. Politico andmetel on Trump sellesse versiooni seni suhtunud leigelt.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, STT-BNS

