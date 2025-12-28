Tormi tõttu on elektrita üle 11 000 kliendi

Laupäeval Eestit tabanud tormi tõttu oli pühapäeva hommikuks elektrita jäänud pisut üle 11 000 Elektrilevi kliendi. Hiiumaa ja mandri vaheliste praamide liikluse taastumine lükkus lõunasse.

Elektrilevi veebikaardi kohaselt oli kell 8.55 rikkeliste katkestuste tõttu ilma vooluta 11 070 klienti, neist suurim osa Harjumaal.

Harjumaal oli 32 rikkelist katkestust ning elektrita 4396 klienti, Lääne-Virumaal oli 28 katkestust ja vooluta 29365 klienti, Raplamaal 12 katkestust ja vooluta 900 klienti. Kokku oli selleks hetkeks Eestis 101 rikkelist katkestust.

Elektrilevi esitatud graafiku kohaselt hakkas rikkeliste katkestuste arv kasvama laupäeva pärastlõunal, jõudes ööl vastu pühapäeva kella kaheks juba 12 000-ni ning on pärast seda veel pisut kasvanud.

Keskkonnaagentuur andis nädalavahetuseks tormihoiatuse, kuna ilmateenistus prognoosis tormituult, mis puhub kiirusega kuni kuni 29 m/s ja puhanguti 32 m/s. Sellised tugevad tormituuled toovad kaasa puude ja okste murdumise, mis võivad põhjustad ulatuslikke elektrikatkestusi, hoiatas agentuur.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse pühapäeva varahommikuse teate kohaselt puhus möödunud loode- ja põhjatuul 7-14, puhanguti kuni 20, Raplamaal kuni 24 m/s, saartel ja rannikul 15-22, puhanguti kuni 32 m/s. Teedel oli rohkelt murdunud puid ning Kesk- ja Ida-Eestis esines ka libedust.

Pühapäeval peaks tuul hakkama vaibuma ning valdavalt loodetuul puhub kiirusega 8-14, puhanguti 20 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb, vaigudes 7-12, puhanguti kuni 16 m/s.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles laupäeval, et ettevõtte juhtimiskeskus alustas juba reedel eeltegevustega, mille raames oleme suurendanud tormipiirkondade võrguteenusejuhtijate arvu nii öösel kui päeval. Valmisolekus on ka kõik elektrikute brigaadid kui ka Elektrilevi töötajatest koosnev kriisireserv. Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Rohuküla-Heltermaa praamid hakkavad uuesti sõitma lõunal

Kui laupäeval teatas suursaarte ja mandri vahelist liiklust korraldav TS Laevad, et ühendus Hiiumaaga taastub pühapäeval pärast kelle kümmet, lubades siiski hommikul otsuse üle vaadata, siis nüüd teataski ettevõte, et praamid hakkavad jätkuvalt puhuva tugeva tuule tõttu sõitma alles lõuna paiku.

Pühapäeva hommikul kell 10.00 toimuma pidanud reis Rohukülast Heltermaale ja kell 11.30 Heltermaalt väljuma pidanud reisid on tühistatud, teatas TS Laevad.

Sõidugraafik taastub kell 11.30 väljumisega Rohukülast ning esimene väljumine Heltermaalt toimub 13.00, lisas ettevõte.

Tühistatud reiside piletid kehtivad üldjärjekorras reisimiseks kuni 48 tundi pärast piletil märgitud reisi aega.

Saaremaa liini väljumisi mõjutab tugev tuul vähem ja need toimuvad, kuid TS Laevad palub siiski jälgida teavitusi ettevõtte kodulehel.