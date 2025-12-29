X!

Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused

Idarindel tegutsevad Ukraina sõjaväelased
Idarindel tegutsevad Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/IRYNA RYBAKOVA
Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Lõuna-Venemaa linna Maikopi lähedal asuval sõjaväelennuväljal toimusid esmaspäeva varahommikul plahvatused.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 29. detsembril kell 6.55:

- Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused;

- Kindralstaap: Ukraina vägi tõrjus päevaga 186 vaenlase rünnakut.

Sotsiaalmeediakanal Astra teatas, et kohalikud elanikud teatasid plahvatustest. Väidetavalt jäi rünnaku alla Maikopi lähedal asuv Hanskaja sõjaväelennuväli. 

Maikop asub Ukraina kontrolli all olevast Zaporižžja oblastist umbes 450 kilomeetri kaugusel. Ukraina sõjavägi ei ole võimalikku rünnakut veel kommenteerinud.

Ukraina peastaap kinnitas, et 25. detsembril kasutas Ukraina Venemaa naftatehase ründamiseks Briti päritolu Storm Shadow' rakette. Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas sotsiaalmeediapostituses, et raketid tabasid Novošahtinski tehast, kus fikseeriti arvukalt plahvatusi. Novošahtinski tehas on Lõuna-Venemaa üks peamisi naftatoodete tarnijaid ning et see osaleb vahetult Vene Föderatsiooni relvajõudude varustamises.

Kindralstaap: Ukraina vägi tõrjus päevaga 186 vaenlase rünnakut

Ukraina vägi tõrjus pühapäeval 186 vaenlase rünnakut, teatas Ukraina kindralstaap.

Teate kohaselt korraldas Venemaa Ukrainale 38 õhurünnakut, heites 102 liugpommi. Vaenlane ründas ka 2780 kamikaze-drooniga.

Ukraina kindralstaap märkis, et kõige tulisem oli pühapäeval olukord Pokrovski suunal, kus Vene vägi korraldas 45 rünnakut.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

