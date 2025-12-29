Starmer jäi vaenu õhutamises süüdistatava aktivisti saabumise tõttu tule alla

Briti peaminister Keir Starmer tervitas Briti-Egiptuse aktivisti Alaa Abdel Fattah' vabadusse laskmist ja saabumist Suurbritanniasse. Seejärel tulid aga päevavalgele Abdel Fattah' varasemad vägivallale kutsuvad postitused ning Starmer jäi kriitikalaviini alla, mitmed parlamendiliikmed leiavad nüüd, et aktivistilt tuleb Briti kodakondsus ära võtta.

Aktivisti aastaid vanad postitused tulid päevavalgele vaid mõni päev pärast Alaa Abdel Fattah' saabumist Suurbritannias. Ta oli varem Egiptuses vahi all ning Briti võimud olid aastaid püüdnud saavutada tema vabastamist.

Enne postituste päevavalgele ilmumist jõudis Starmer tervitada ka tema saabumist Suurbritanniasse. Peaministri büroo teatas hiljem, et Starmer ei olnud Alaa Abdel Fattah' varasematest kommentaaridest teadlik.

Avalikkuse ette tulnud Alaa Abdel Fattah' sotsiaalmeedia postitused pärinevad aastatest 2010–2011. Ta kutsus nendes üles vägivallale sionistide ja politsei vastu, samuti kasutas ta solvavaid ja viha õhutavaid väljendeid.

Mitmed Briti poliitikud leiavad nüüd, et Alaa Abdel Fattah' suhtes ei tehtud korralikku taustakontrolli. Pühapäeval tegi Briti välisministeerium avalduse, milles mõistis hukka aktivisti varasemad kommentaarid.

Alaa Abdel Fattah palus esmaspäeval postituste pärast vabandust, kuid ütles, et osa tema kommentaaridest on kontekstist välja rebitud. Starmer jäi aga möödunud nädalavahetusel nii tooride, leiboristide (peaministri kodupartei) kui ka parempopulistide terava kriitika alla.

"On šokeeriv, et oleme rassistliku antisemiidi oma riiki avasüli vastu võtnud. Siinse otsustusvõime puudumise kohta tuleb esitada tõsiseid küsimusi ja siseministeerium peaks tõsiselt kaaluma temalt Briti kodakondsuse äravõtmist," ütles üks leiboristide parlamendisaadik.

Veel üks Starmeri kodupartei parlamendisaadik leidis, et Abdel Fattah peaks kodakondsusest ilma jääma. Tooride juht Kemi Badenoch leidis, et ta tuleks riigist välja saata.

"Ma ei taha, et meie riiki tuleksid inimesed, kes Suurbritanniat vihkavad," ütles Badenoch.

Tooride liige ja variminister Robert Jenrick teatas samuti, et aktivistilt tuleb Briti kodakondsus ära võtta.

Abdel Fattah oli Egiptuse 2011. aasta araabia kevade ülestõusu üks juhtfiguure, ta peeti hiljem kinni. Fattah' ema on Suurbritannias sündinud Briti kodanik ning 2021. aasta paiku anti talle Briti seaduste alusel riigi kodakondsus. Toona oli Suurbritannias võimul tooride juhitud valitsus. Abdel Fattah vabastati septembris vanglast ning detsembris jõudis ta Suurbritanniasse.

Ka tooride liikmed teatasid, et nad ei olnud Alaa Abdel Fattah' varasemate postitustega kursis.

"Ma kahetsen väga Alaa Abdel Fattah' vabastamist nõudva kirja allkirjastamist, arvestades tema seisukohti, mis on tulnud hiljem avalikuks ja on täiesti võikad. Oleks ma neid varem teadnud, poleks ma kirjale alla kirjutanud. Ma kutsun politseid üles uurima nende äärmuslike kommentaaride olemust," ütles tooride parlamendisaadik Iain Duncan Smith.

Parempopulistid püüavad nüüd olukorda enda huvides ära kasutada ning Nigel Farage kritiseeris ka tooride parteid Alaa Abdel Fattah' vabastamise eest võitlemise pärast.

"Kuigi Robert Jenrickil on õigus Starmerit Alaa Abdel Fattah' pärast kritiseerida, siis me ei tohi unustada, et selle algatas konservatiivide valitsus," teatas Farage.