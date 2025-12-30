NT Bunkeringi pankrotihaldur nõuete suurust veel ei avalda

Harju maakohus kuulutas detsembri alguses välja Aleksei Tšuletsi osalusega aktsiaseltsi NT Bunkering pankroti, kuid esmaspäeval toimunud võlausaldajate koosolekul pankrotihalduriks kinnitatud Margus Lentsiuse sõnul on veel vara nõuete suurust ja sisu avaldada.

1. detsembril kuulutas Harju maakohus välja laevadele kütust müünud NT Bunkeringi pankroti ja määras ettevõttele pankrotihalduri. Võlausaldajate esimene koosolek toimus 19. detsembril, kuid jätkus 29. detsembril.

Pankrotihaldur vandeadvokaat Margus Lentsius ütles ERR-ile, et NT Bunkeringi esmaspäeval toimunud võlausaldajate üldkoosoleku jätkukoosolekul kinnitati ta pankrotihalduriks, kuid pankrotitoimkonda ei moodustatud.

"See tähendab, et pankrotimenetlusega seotud küsimused otsustatakse võlausaldajate üldkoosolekutel ning AS NT Bunkering (pankrotis) kuulub lõpetamisele koos registrist kustutamisega pankrotimenetluse lõppedes," ütles vandeadvokaat.

Võlausaldajatel on kahe kuu jooksul alates pankroti väljakuulutamisest kohustus teatada pankrotihaldurile kõigist oma nõuetest võlgniku vastu. Pärast nõudeavalduste läbitöötamist, võlgniku võimalike vastuväidete läbitöötamist ja esitatu võrdlemist pankrotihalduri kogutud info ja dokumentidega teeb ta otsused nõuete vaidlustamise kohta.

"Kui esinevad alused, on pankrotihalduril kohustus vaielda nõuetele vastu. Seega oleksid mis tahes kommentaarid tänasel päeval rutakad nii nõuete esitajate, sisu kui suuruse osas," tõdes Lentsius.

Äripäev on varem kirjutanud, et NT Bunkeringi võlad ulatuvad üle 50 miljoni euro ning detsembri alguses ütles Lentsius väljaandele, et nii võlanõuete kogusumma kui ka võlausaldajate arv ilmselt suurenevad.

NT Bunkering, millele esitati 2023. aastal kahtlustus sanktsioonide rikkumises, on viimastel aastatel tegutsenud suure kahjumiga: 2023. aasta lõpetati 6,23 miljoni euro suuruse miinusega ja eelmise aasta kahjum oli 1,17 miljonit eurot.

Aastaaruandes tõi NT Bunkering välja, et pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse tuli neil seoses kehtestatud sanktsioonidega loobuda mõnede klientide teenindamisest ja samuti tekkis viivitusi maksete liikumises. Lisandusid ka tarneprobleemid, majanduse aeglustumine ja tarbijahindade märkimisväärne tõus.

NT Bunkering kuulub Sergey Pastersile ja Aleksei Tšuletsile.