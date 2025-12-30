Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist, seda vaatamata väidetele, et see Ukraina linn on täielikult hõivatud, ütles esmaspäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi. Venemaa ründas Odessat rakettide ja droonidega.

Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist

Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist, seda vaatamata väidetele, et see Ukraina linn on täielikult hõivatud, ütles esmaspäeval Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi intervjuus Kanal 24-le.

"Venelased ei ole oma eesmärki täielikult saavutanud. Nad kontrollivad umbes poolt linnast. Vaenlane ei saa vabalt Pokrovskisse siseneda, kuna kõik ligipääsuteed on meie droonide kontrolli all," ütles Sõrskõi.

Ta lisas, et lisaks märkimisväärsele Ukraina üksuste koondumisele ja varustusele Pokrovski piirkonnas, hoiavad droonibrigaadid ja -rügemendid seal kaitset. See takistab vaenlase takistamatut edasiliikumist.

"On üleskutseid, et "kõik on kaotatud", "peame lahkuma, end päästma", "see on ebamõistlik". Küsimus on selles, kuhu me peaksime taanduma?" ütles Sõrskõi.

"Avatud väljale ja siis edasi taanduma, otsides järgmist linna või asulat, mille vaenlane samuti maatasa teeb?" lisas Sõrskõi.

Sõrskõi märkis veel, et venelased plaanisid 2025. aastal moodustada 14 uut diviisi. Tegelikkuses on neil õnnestunud moodustada vaid seitse diviisi. Ülejäänud seitsme moodustamine on edasi lükatud järgmisesse aastasse.

Venemaa ründas Odessat rakettide ja droonidega

Odessa võimud teatasid ööl vastu teisipäeva, et Venemaa ründas sadamalinna rakettide ja droonidega. Ukraina õhujõud hoiatasid esmalt raketiohu eest, kuid hiljem selgus, et ka droonid ohustavad nii Odessat kui ka Mõkolajivi, vahendas Ukrainska Pravda.