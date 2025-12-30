X!

Soomes asuv Rauma laevatehas ehitab USA-le kaks jäämurdjat

Soomes asuv Rauma laevatehas
Soomes asuv Rauma laevatehas Autor/allikas: Katja Halinen / Yle
Soomes asuv Rauma laevatehas sõlmis USA rannikuvalvega lepingu kahe jäämurdja ehitamiseks.

Soome president Alexander Stubb ja tema USA kolleeg Donald Trump sõlmisid juba sügisel kokkuleppe, mille järgi ehitab Soome USA-le neli jäälõhkujat. Rauma laevatehas sõlmiski nüüd ameeriklastega lepingu kahe jäämurdja ehitamiseks. 

Rauma laevatehas tarnib USA-le kaks Arctic Security Cutter (ASC) tüüpi keskmise suurusega jäälõhkujat. Need valmivad 2028. aasta jooksul. 

Rauma laevatehase tegevjuht Mika Nieminen ütles, et tegemist on ajaloolise lepinguga ning firma tarnib kaks alust, mis suudavad tegutseda maailma kõige karmimates meretingimustes. 

Majandusminister Sakari Puisto sõnul  on see Soome jaoks suurepärane tehing. 

"Tellimus tugevdab Soome firma positsiooni globaalses väärtusahelas, tõstab Soome konkurentsivõimet ja suurendab eksporditulusid," tõdes Puisto.  

Jäämurdjate ehitamise  ettevalmistustööd algasid juba sügisel ning nüüd liigub Rauma laevatehas projekti täiemahulise elluviimise juurde. Lisaks Rauma tehasele peaks tellimuse saama ka Helsingi laevatehas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle

