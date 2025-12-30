Jeemeni sadamalinna tabas Saudi Araabia õhurünnak

Jeemenis asuvat Mukalla sadamalinna tabas Saudi Araabia õhurünnak ning Ar-Riyad teatas, et sihtis Araabia Ühendemiraatidest (AÜE) pärit relvatarneid, mis olid mõeldud separatistidele.

Viimane õhurünnak võib süvendada pingeid Saudi Araabia ja AÜE vahel. Saudi Araabia kutsus teisipäeval ka AÜE-d üles viima oma väed 24 tunni jooksul Jeemenist välja ning lõpetama igasuguse toetuse andmise riigi rühmitustele.

Saudi Araabia süüdistab AÜE-d STC-nimelise rühmituse toetamises, viimane võttis hiljuti enda kontrolli alla kaks strateegilist provintsi.

Nende piirkondade hulgas on ka Saudi Araabiaga piirnev Hadhramaut, mis on Jeemeni suurim ja rikkaim piirkond. Lisaks läks rühmituse kontrolli alla al-Mahra, mida varem juhtis Saudi Araabia toetatud Jeemeni valitsus.

AÜE ja Saudi Araabia sekkusid Jeemeni kodusõtta 2015. aastal, et võidelda Iraani toetatud huthi mässuliste vastu. Viimased kontrollivad suurt osa riigi rahvarohkest põhjaosast. AÜE ja Saudi Araabia aga toetavad rühmitusi, mis sageli konkureerivad ka omavahel, vahendas Financial Times.

AÜE toetatud STC on võimsaim lõunapoolne rühmitus ja soovib, et Jeemeni lõunaosast saaks eraldi riik, nagu see oli enne Jeemeni taasühinemist 1990. aastal.

Kuna huthide-vastased jõud tülitsevad, muutub Jeemeni kodusõda üha kaootilisemaks. Aastaid kestnud sõjas huthi mässuliste vastu on hukkunud kümneid tuhandeid tsiviilelanikke.