Arthur Taavet saab ametlikult Bigbank Eesti juhiks

Majandus
Arthur Taavet.
Arthur Taavet. Autor/allikas: Bigbank
Majandus

Maist Bigbank Eesti juhi kohusetäitjana töötanud Arthur Taavet sab 2. jaanuarist panga ametlikuks juhiks. Varasemalt panga hoiuste ja turundusüksusi juhtinud Arthur Taavet (29) on teadaolevalt noorim Eestis pangajuhiks saanu läbi viimase kolme kümnendi, teatas Bigbank.

Bigbanki grupi juhatuse esimees Martin Länts kinnitas, et Arthur Taavet on senise tööga igati õigustanud panga juhatuse ja nõukogu ootusi ning lootusi, mistõttu on praegune määramine loogiline jätk noore mehe karjääris.

"Bigbanki strateegiline vaade on lähiaastail kiirelt jätkata  laienemist igapäevapanganduse teenuste pakkumise vallas. Täisdigitaalse pangana oleme viimase aastaga Eestis ja ka mujal Baltikumis edukalt turule toonud eraisikute arvelduskontod ja  jätkub see teekond ettevõtete arvelduskontode ja deebetkaartide turuletoomisega. Panga Eesti haru on kõigi nende toodete väljatöötamise ning testimise keskus, mis jätkuvalt värbab ning arendab noori pangandusprofessionaale," märkis Länts. 

"Kasvame juba aastaid turust kiiremini ja suudame seda kasvu ka omanike ning kohaliku väärtpaberituru abil rahastada, sest Bigbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Balticul," lisas Länts.

Bigbank AS on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank, mille omanikeks on Parvel Pruunsild ja Vahur Voll. 30. septembri 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,2 miljardit eurot ning omakapital 292 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 177 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja.

