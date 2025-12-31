Üks Elisa merealune sidekaabel Soome lahes on katki
Elisa teatas katkestusest Soome ja Eesti vahelises sidekaabli ühenduses Soome lahel. Katkestus tuvastati kolmapäeva hommikul, võrgu varundatud struktuuri tõttu ei ole katkestusel mõju Elisa teenustele Soomes ega Eestis, teatas ettevõte.
"Katkestus võib olla mõjutanud üksikuid kliente, kes on kaablist rentinud otseülekande ühendusi. Nende klientidega oleme suhtluses ja kasutame nende ühenduse taastamise jaoks teisi kaableid," teatas Elisa.
Rikke kõrvaldamise ettevalmistused on käimas, lisas ettevõte.