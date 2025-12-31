Üks Elisa merealune sidekaabel Soome lahes on katki

Elisa teatas katkestusest Soome ja Eesti vahelises sidekaabli ühenduses Soome lahel. Katkestus tuvastati kolmapäeva hommikul, võrgu varundatud struktuuri tõttu ei ole katkestusel mõju Elisa teenustele Soomes ega Eestis, teatas ettevõte.