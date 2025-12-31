X!

Tallinna Vesi: veevarustuses võib tekkida lühiajaline katkestus

Eesti
Kraan.
Kraan. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Erakordselt suure veetarbimise ja eriliste Ülemiste järve vett tugevalt jäätavate ilmastikuolude tõttu võib Tallinna mitmetes tarbimiskohtades tekkida 31. detsembril lühiajaline katkestus veevarustuses. Katkestus võib kesta kuni paar tundi, kuid spetsialistid tegelevad veevarustuse võimalikult kiire taastamisega.

31. detsembri õhtul edastas Tallinna Vesi tarbijatele palve kasutada vett säästlikult ja lükata võimaluse korral veemahukad tegevused edasi järgmisesse päeva. Kahjuks ei andnud see piisavat tulemust ning ülekoormus veevõrgus jäi suureks.

Aastavahetuse eel on vee tarbimine Tallinnas kasvanud erakordselt suureks, kuid erilised ilmaolud ja Ülemiste järvevee kiire jäätumine takistab Tallinna Veel piisavalt suures koguses täiendava vee suunamist veevõrku. Sel põhjusel võib veesurve osades tarbimiskohtades langeda.

Tallinna Vee veepuhastusjaama töötajad tegelevad aktiivselt sellega, et veevarustus esimesel võimalusel taastada. Veesurve kõikumised ei puuduta Nõmme, Pirita, Maardu ja Saue piirkonda.

Toimetaja: Johanna Alvin

AASTAVAHETUS TELES

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:42

Tallinna Vesi: veevarustuses võib tekkida lühiajaline katkestus

20:15

Vaata uuesti: koomik Ann Vaida võttis aasta kokku

19:58

Kaimar Vagul diskvalifitseeriti Garmisch-Partenkirchenis

19:58

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

19:30

Vaata uuesti: "Gaute Kivistiku komöödiaõhtu: Loll on raske olla ikka"

19:29

Video: Noep andis "Pärlipüüdjale" uue kuue

19:20

Paljudes kohtades maailmas on uus aasta juba saabunud

17:21

Naiste ühisstardist sõitudes näitas rootslannade ees võimu Diggins

17:11

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais Uuendatud

16:50

Aigro sai hüppeturneel viga ja olümpia sattus ohtu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16:50

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud Uuendatud

08:12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

30.12

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati Uuendatud

17:11

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais Uuendatud

30.12

Uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris Uuendatud

30.12

Saaremaale kogunes tormivarju lausa 15 kaubalaeva

08:36

Eesti 200 teeb viimase panuse väärtuskonfliktidele ja kaalub nimevahetust Uuendatud

30.12

Fotod: Tallinna-Narva maanteel sõitis liinibuss teelt välja

10:46

Tervise tõttu sobimatutest kutsealustest pooltel on vaimsed hädad

30.12

Tallinnasse Reidi tee äärde kerkib uus linnak

ilmateade

loe: sport

19:58

Kaimar Vagul diskvalifitseeriti Garmisch-Partenkirchenis

17:21

Naiste ühisstardist sõitudes näitas rootslannade ees võimu Diggins

16:50

Aigro sai hüppeturneel viga ja olümpia sattus ohtu

16:02

Veesaar alustas konverentsihooaega kaksikduubliga

loe: kultuur

16:09

Lauri Kaare: kino elab praegugi katku ja streikide järellainetuses

10:29

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

08:38

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

loe: eeter

20:15

Vaata uuesti: koomik Ann Vaida võttis aasta kokku

19:30

Vaata uuesti: "Gaute Kivistiku komöödiaõhtu: Loll on raske olla ikka"

19:29

Video: Noep andis "Pärlipüüdjale" uue kuue

14:40

Galerii: Eesti Laulu artistid annavad uue kõla kodumaistele hittidele

Raadiouudised

15:30

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

09:20

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo