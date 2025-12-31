Tallinna Vesi: veevarustuses võib tekkida lühiajaline katkestus

31. detsembri õhtul edastas Tallinna Vesi tarbijatele palve kasutada vett säästlikult ja lükata võimaluse korral veemahukad tegevused edasi järgmisesse päeva. Kahjuks ei andnud see piisavat tulemust ning ülekoormus veevõrgus jäi suureks.

Aastavahetuse eel on vee tarbimine Tallinnas kasvanud erakordselt suureks, kuid erilised ilmaolud ja Ülemiste järvevee kiire jäätumine takistab Tallinna Veel piisavalt suures koguses täiendava vee suunamist veevõrku. Sel põhjusel võib veesurve osades tarbimiskohtades langeda.

Tallinna Vee veepuhastusjaama töötajad tegelevad aktiivselt sellega, et veevarustus esimesel võimalusel taastada. Veesurve kõikumised ei puuduta Nõmme, Pirita, Maardu ja Saue piirkonda.