Tallinnas on laialdane veekatkestus

Kraan.
Kraan. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Erakordselt suure veetarbimise ja eriliste Ülemiste järve vett tugevalt jäätavate ilmastikuolude tõttu on Tallinna mitmetes tarbimiskohtades tekkinud 31. detsembril katkestus veevarustuses. Katkestus on kestnud juba mitu tundi, kuid Tallinna Vesi kinnitas, et spetsialistid tegelevad veevarustuse võimalikult kiire taastamisega.

31. detsembri õhtul edastas Tallinna Vesi tarbijatele palve kasutada vett säästlikult ja lükata võimaluse korral veemahukad tegevused edasi järgmisesse päeva. Kahjuks ei andnud see piisavat tulemust ning ülekoormus veevõrgus jäi suureks.

Aastavahetuse eel on vee tarbimine Tallinnas kasvanud erakordselt suureks, kuid erilised ilmaolud ja Ülemiste järve vee kiire jäätumine takistab Tallinna Veel piisavalt suures koguses täiendava vee suunamist veevõrku. Sel põhjusel võib veesurve osades tarbimiskohtades langeda.

Tallinna Vee veepuhastusjaama töötajad tegelevad aktiivselt sellega, et veevarustus esimesel võimalusel taastada. Veesurve kõikumised ei puuduta Tallinna Vee sõnul Nõmme, Pirita, Maardu ja Saue piirkonda, kuid katkestustest on teada antud ka nendes piirkondades.

Toimetaja: Johanna Alvin

