Galerii: aastavahetuse melu Tallinna kesklinnas

Tallinn tervitas tänavu uut aastat kontserdi ja valgusetendusega Vabaduse väljakul, ilutulestikku linn ise ei korraldanud. Valgusmängu vaatama ja aastavahetust tähistama oli kogunenud suur hulk inimesi.

31. detsembri õhtul esinesid Vabaduse väljakul Synne Valtri Band, 5MIINUST ning Terminaator. Ühtlasi vaadati koos Eesti Vabariigi presidendi kõne ülekannet.

Ilutulestikku ka tänavu aastal ei lastud, vaid sündmusele läheneti keskkonnasõbralikult ning uut aastat tervitati pürotehniliste eriefektidega. Leegid ja sädemed liikusid muusika rütmis, luues energilise, kuid kontrollitud kulminatsiooni, eesmärgiga täita inimeste südamed uue aasta tunde ja lootusega.