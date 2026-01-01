Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus kümneid inimesi

Politsei, tuletõrjujad ja päästjad kiirustasid varahommikul sündmuskohale populaarsesse kuurorti, mis on kõrgemini hinnatud suusasihtkohti Euroopas.

Üks New Yorgist pärit turist filmis baarist välja paiskuvaid ereoranže leeke ning rääkis, et nägi pimeduses inimesi jooksmas ja karjumas.

Võimude sõnul on endiselt teadmata, mis põhjustas kell 1.30 puhkenud tulekahju baaris Le Constellation, kuid nende hinnangul ei olnud tegemist rünnakuga.

"Oletatavasti on hukkunud mitukümmend inimest," ütles Edela-Šveitsis asuva Valais' kantoni politseiülem Frederic Gisler ajakirjanikele, lisades, et vigastada sai umbes 100 inimest.

"Kõik kannatanud saavad praegu ravi," lisas Gisler.

Valais' haiglad täitusid kiiresti ning vigastatuid toimetati erinevatesse haiglatesse üle kogu Šveitsi.

Crans-Montana veebilehe andmetel mahutab Le Constellation 300 inimest ja selle terrass lisaks veel 40.

Varem teatas politsei pressiesindaja AFP-le, et uusaastapidustusteks oli sinna kogunenud umbes 100 inimest.

Tunde hiljem seisid baari ees endiselt kiirabiautod ja näha oli purunenud aknaid. Kohalik meedia kirjeldas, et õhus oli endiselt tunda põlemise lõhna.

Võimude sõnul on veel liiga vara öelda ohvrite täpset arvu, kuid kuna Crans-Montana on populaarne turistide seas üle maailma, oletatakse, et kannatanute hulgas on mitme riigi kodanikke.

Šveitsi meedia andmetel võis tulekahju alguse saada kontserdi ajal kasutatud pürotehnikast.

Politsei teatel on piirkond avalikkusele täielikult suletud ja Crans-Montana kohal on kehtestatud lennukeeluala.

"Pidu oli täies hoos... Muusika mängis ja šampanja voolas ojadena," ütles läheduses elav elanik Lausanne'i ajalehele 24 heures.

Kuid kui uudis tulekahjust levis, kadus muretu meeleolu ja inimesed hakkasid tänavaile kogunema. "Kuulsime kaugelt sireene. Minu ümber olid inimesed vapustatud, mures ja vaiksed," ütles sündmuskohal viibinu.

"Kuulsime terve öö helikoptereid," rääkis teine ajalehele 24 heures.

"Ilutulestiku tõttu ei saanud me alguses aru, mis toimub. Siis nägime suitsu. See on kohutav, paljud noored käivad selles baaris," sõnas veel pealtnägija.