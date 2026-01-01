X!

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus kümneid inimesi

Välismaa
{{1767251220000 | amCalendar}}
Šveitsi mäeahelik. Pilt on illustratiivne.
Šveitsi mäeahelik. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIXAFP
Välismaa

Šveitsi luksuslikus suusakuurordi Crans-Montana rahvarohkes baaris uusaastaööl puhkenud tulekahjus hukkus oletatavasti kümneid inimesi ja sai vigastada umbes 100, teatas politsei neljapäeva hommikul.

Politsei, tuletõrjujad ja päästjad kiirustasid varahommikul sündmuskohale populaarsesse kuurorti, mis on kõrgemini hinnatud suusasihtkohti Euroopas.

Üks New Yorgist pärit turist filmis baarist välja paiskuvaid ereoranže leeke ning rääkis, et nägi pimeduses inimesi jooksmas ja karjumas.

Võimude sõnul on endiselt teadmata, mis põhjustas kell 1.30 puhkenud tulekahju baaris Le Constellation, kuid nende hinnangul ei olnud tegemist rünnakuga.

"Oletatavasti on hukkunud mitukümmend inimest," ütles Edela-Šveitsis asuva Valais' kantoni politseiülem Frederic Gisler ajakirjanikele, lisades, et vigastada sai umbes 100 inimest.

"Kõik kannatanud saavad praegu ravi," lisas Gisler.

Valais' haiglad täitusid kiiresti ning vigastatuid toimetati erinevatesse haiglatesse üle kogu Šveitsi.

Crans-Montana veebilehe andmetel mahutab Le Constellation 300 inimest ja selle terrass lisaks veel 40.

Varem teatas politsei pressiesindaja AFP-le, et uusaastapidustusteks oli sinna kogunenud umbes 100 inimest.

Tunde hiljem seisid baari ees endiselt kiirabiautod ja näha oli purunenud aknaid. Kohalik meedia kirjeldas, et õhus oli endiselt tunda põlemise lõhna.

Võimude sõnul on veel liiga vara öelda ohvrite täpset arvu, kuid kuna Crans-Montana on populaarne turistide seas üle maailma, oletatakse, et kannatanute hulgas on mitme riigi kodanikke.

Šveitsi meedia andmetel võis tulekahju alguse saada kontserdi ajal kasutatud pürotehnikast.

Politsei teatel on piirkond avalikkusele täielikult suletud ja Crans-Montana kohal on kehtestatud lennukeeluala.

"Pidu oli täies hoos... Muusika mängis ja šampanja voolas ojadena," ütles läheduses elav elanik Lausanne'i ajalehele 24 heures.

Kuid kui uudis tulekahjust levis, kadus muretu meeleolu ja inimesed hakkasid tänavaile kogunema. "Kuulsime kaugelt sireene. Minu ümber olid inimesed vapustatud, mures ja vaiksed," ütles sündmuskohal viibinu.

"Kuulsime terve öö helikoptereid," rääkis teine ajalehele 24 heures.

"Ilutulestiku tõttu ei saanud me alguses aru, mis toimub. Siis nägime suitsu. See on kohutav, paljud noored käivad selles baaris," sõnas veel pealtnägija.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS, CNN, BBC

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:26

Elektrooniliste allkirjade loomisel esineb tõrkeid

13:58

Meedia: Ukraina droonid ründasid kahte Venemaa naftatöötlemistehast Uuendatud

13:51

Spordiajakirjanike valik: võistkondade seas eelistati kurlingupaari

13:37

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus kümneid inimesi Uuendatud

13:21

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

13:17

Slind ja Ribom jätsid Tour de Ski pooleli

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

12:46

Kläbo võitis Tour de Ski jälitussõidu

12:24

Soome toll: kaableid kahjustanud laev tarnis sanktsioneeritud tooteid Uuendatud

12:04

Celebrini tähistas olümpiale pääsemist värava ja väravasööduga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07:53

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

31.12

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud Uuendatud

31.12

Terik Tallinna veekatkestusest: see on ajutine suur ebamugavus

31.12

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

13:37

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus kümneid inimesi Uuendatud

31.12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

07:46

Luure Keskagentuuri hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

12:24

Soome toll: kaableid kahjustanud laev tarnis sanktsioneeritud tooteid Uuendatud

13:58

Meedia: Ukraina droonid ründasid kahte Venemaa naftatöötlemistehast Uuendatud

31.12

Tervise tõttu sobimatutest kutsealustest pooltel on vaimsed hädad

ilmateade

loe: sport

13:51

Spordiajakirjanike valik: võistkondade seas eelistati kurlingupaari

13:17

Slind ja Ribom jätsid Tour de Ski pooleli

12:46

Kläbo võitis Tour de Ski jälitussõidu

12:04

Celebrini tähistas olümpiale pääsemist värava ja väravasööduga

loe: kultuur

13:21

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

09:57

Headreadi raamatuaasta blogi: Kenkō "Jõudeaja võrsed"

07:07

Eesti Kontserdi uus juht alustab muudatustega alanud aastast

loe: eeter

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

31.12

Vaata uuesti: Tõnis Niinemets heitis pilgu aasta parimatele eetrihetkedele

31.12

Vaata uuesti: "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst"

31.12

Sandra Sillamaa: Sadu edu taga on aastatepikkune töö

Raadiouudised

31.12

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

31.12

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo