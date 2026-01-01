X!

Šveitsi suusakuurordis hukkus plahvatuses mitu inimest

{{1767251220000 | amCalendar}}
Šveitsi mäeahelik. Pilt on illustratiivne.
Šveitsi mäeahelik. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: SCANPIXAFP
Vana-aastaõhtul laastas Šveitsi luksuslikus suusakuurortlinnas Crans Montanas asuvat rahvarohket baari tulekahju, milles hukkus ja sai vigastada mitu inimest. Mõnedel andmetel on isegi kümneid ohvreid.

"Samal ajal kui pidutsejad uut aastat vastu võtsid, puhkes turistide seas populaarses baaris tundmatut päritolu tulekahju," teatas Edela-Šveitsis asuva Wallise kantoni politsei oma avalduses.

"Mitu inimest kaotas elu ja teised said vigastada," seisis avalduses, milles kirjeldati juhtunut kui tõsist ja lisati, et käimas on ulatuslik päästeoperatsioon.

"Sündmuskohale suundusid viivitamatult arvukad politsei-, tuletõrje- ja päästeüksused, et abistada paljusid kannatanuid," lisati teates. "Operatsioon alles kestab."

Šveitsi päevaleht Blick tsiteeris sündmuskohal viibinud arsti, kelle sõnul võib hukkunute arv ulatuda kümnetesse.

Ka piirkondlik päevaleht Le Nouvelliste teatas oma allikatele viidates suurest ohvrite arvust, mainides umbes 40 hukkunut ja 100 vigastatut.

Šveitsi meedias avaldatud piltidel oli näha leekides hoonet ning pimeduses karjuvaid ja jooksvaid inimesi.

Šveitsi meedia oletas, et tulekahju võis alguse saada kontserdi ajal kasutatud pürotehnikast, kuid politsei sõnul on põhjus teadmata.

Politsei pressiesindaja Gaetan Lathion ütles varem AFP-le, et esmalt toimus tundmatut päritolu plahvatus.

Tema sõnul toimus plahvatus umbes kell 1.30 öösel (Eesti aja järgi kell 2.30) baaris nimega Le Constellation, kuhu oli uusaastapidustustele kogunenud üle 100 inimese.

Politsei teatel on piirkond avalikkusele täielikult suletud ning Crans Montana kohale on kehtestatud lennukeelutsoon.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS, CNN, BBC

