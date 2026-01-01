HS: võimudel puuduvad tõendid Venemaa seotusest merekaablite kahjustamisega

Praeguses uurimise etapis pole tõendeid Venemaa võimalikust osalusest Helsingi ja Tallinna vahelise Elisa sidekaabli kahjustamises, ütlesid Helsingin Sanomatile kolm asjaga kursis olevat allikat. Ametivõimud on kaubalaeva meeskonda küsitlenud ega ole välistanud, et kaabli lõhkumise näol oli tegu tahtliku tegevusega.

Kolmapäeval arestisid Soome võimud Fitburgi laeva, mida kahtlustatakse Helsingi ja Tallinna vahelise Elisa sidekaabli kahjustamises.

Väljaande Helsingin Sanomat teatel ei ole võimudel esialgu kindlaid tõendeid, kas laeva ankur lasti alla tahtlikult või oli tegemist õnnetusega.

Venemaalt Iisraeli teel olnud kaubalaeva Fitburg kahtlustatakse vähemalt ühe Elisale kuuluva sidekaabli kahjustamises. Kahtlustuse kohaselt lohistas laev ankrut merepõhjas, mis politsei ja piirivalve hinnangul tekitas allveekaablile kahjustusi.

Politsei on alustanud kriminaalmenetlust, mis käsitleb raske varalise kahju tekitamist, raske varalise kahju tekitamise katset ja raskekujulist andmeside häirimist.

Aasta tagasi toimunud tankeri Eagle S juhtumi puhul oletasid võimud esialgu, et tegemist oli Venemaa operatsiooniga.

"Seekord ei eeldata ega kahtlustata Venemaa seotust," ütles üks asjaga kursis olev isik. Teine allikas rõhutas, et Venemaa ei soovi oma varilaevastikule tähelepanu tõmmata.

Laeva last sisaldas sanktsioonide all olevaid tooteid

Soome toll teatas neljapäeval, et peale sidekaablite kahjustamises kahtlustatava laeva kinnipidamist on aluse lastist avastatud rahvusvaheliselt sanktsioneeritud terastooteid. Ametivõimud on ka kaubalaeva meeskonda juba küsitlenud ning ei ole praeguseks välistanud, et kaabli lõhkumise näol on tegu kellegi tahtliku tegevusega.

Uurimise tulemusena on selgunud, et laeva last sisaldas sanktsioneeritud terasest tooteid, teatas Soome toll neljapäeval.

Kolmapäeva õhtul nähti Kirkkonummis Kantviki sadamas mitmeid relvastatud ametnikke, kes viisid Fitburgi pardalt asju minema.

Svenska Yle ajakirjanik Dan Granqvist rääkis, et olukord Fitburgi pardal oli kolmapäeva õhtul pärast kella seitset rahulik ning laeval viisid uurimistoiminguid läbi alla kümne ametniku. Tee sadamasse oli suletud.

Granqvisti sõnul uurisid ametivõimud muuhulgas kaptenisilda ning kella 19.30 paiku viisid ametivõimud laevalt minema ühe suure eseme.

Väljaande Helsingin Sanomat fotograafi Kimmo Penttineni sõnul oli laeva küljes näha nüüdseks kinnitatud ankrut, millega eeldatavalt sidekaablile kahjustusi tekitati.

"Ankur näeb roostes välja. See on laeva tagaosas veest üles tõmmatud ja kinnitatud," sõnas Pettinen.

Penttineni sõnul tegutsesid ametnikud laevas sees ning väljastpoolt polnud ametlikke toiminguid näha. Inimesi liikus ringi ka sillal ja tekil.

Fitburg Kantviki sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Soome politsei vahistas kaks laeva meeskonnaliiget

Politsei pidas kinni kaks laeva Fitburg meeskonnaliiget, keda kahtlustatakse kaablite lõhkumises. Lisaks on kahele isikule kehtestatud reisikeeld. Asjaosaliste kodakondsust politsei ei avaldanud.

Meeskonna esmane küsitlemine algas kolmapäeva õhtul, sisuliste ülekuulamistega tehakse algust neljapäeval. Samuti alustasid võimud purunenud kaabli ümbruses veealust sündmuskoha vaatlust.

Soome politsei on saanud ka esimesed ütlused sidekaabli vigastamises kahtlustatava kaubalaeva Fitburg meeskonnalt.

"Laeval on läbiviidud uurimistoiminguid ja meeskonnaga on vesteldud. Nüüd hindame olukorda ja meeskonna rolli," ütles Soome keskkriminaalpolitsei kriminaalülemkomissar Risto Lohi.

"Meeskond on olnud koostööaldis, mis aitab olukorra selgitamisele kaasa," lisas Lohi.

Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all sõitva laeva meeskonnaliikmed on Venemaa, Gruusia, Aserbaidžaani ja Kasahstani kodanikud.

Lohi sõnul on uurimine alles alguses ja politsei ei kommenteeri, kas juhtum on seotud mõne teise riigi mõjutustegevusega. Uuritavateks kuritegudeks on praeguses etapis raske sidehäire tekitamine, vara rikkumine ja vara rikkumise katse.

Elisa sidekaablil avastati kahjustus kolmapäeva varahommikul. Soome ametivõimud võtsid kolmapäeva ennelõunal oma kontrolli alla kaubalaeva Fitburg, mida kahtlustatakse kaabli lõhkumises. Laev asub hetkel Kirkkonummis Kantviki sadamas.

Soome lahel on veidi enam kui aasta jooksul toimunud mitmeid kaablikatkestusi, millega on seotud välismaised laevad.

"Ühendavaks teguriks on see, et ka praegu on tegemist Venemaa suunalt tuleva kaubalaevaga ning asjaga on seotud allalastud ankur. Nendes juhtumites on nii sarnasusi kui ka erinevusi. Iga juhtum vaadatakse läbi eraldiseisva tervikuna," lausus Lohi.