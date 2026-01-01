X!

Soome politsei: merekaabli kahjustamisel on sarnasusi varasemate juhtumitega

Fitburg Kantviki sadamas.
Fitburg Kantviki sadamas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Soome ametivõimud on küsitlenud kinnipeetud kaubalaeva Fitburg meeskonda, keda kahtlustatakse Soome ja Eesti vahelise sidekaabli kahjustamises. Juhtumit uuriv keskkriminaalpolitsei ei ole praeguseks välistanud, et kaabli lõhkumise näol on tegu kellegi tahtliku tegevusega.

Soome politsei on saanud esimesed ütlused sidekaabli vigastamises kahtlustatava kaubalaeva Fitburg meeskonnalt.

"Laeval on läbiviidud uurimistoiminguid ja meeskonnaga on vesteldud. Nüüd hindame olukorda ja meeskonna rolli," ütles Soome keskkriminaalpolitsei kriminaalülemkomissar Risto Lohi.

"Meeskond on olnud koostööaldis, mis aitab olukorra selgitamisele kaasa," lisas Lohi.

Saint Vincenti ja Grenadiinide lipu all sõitva laeva meeskonnaliikmed on Venemaa, Gruusia, Aserbaidžaani ja Kasahstani kodanikud.

Lohi sõnul on uurimine alles alguses ja politsei ei kommenteeri, kas juhtum on seotud mõne teise riigi mõjutustegevusega. Uuritavateks kuritegudeks on praeguses etapis raske sidehäire tekitamine, vara rikkumine ja vara rikkumise katse.

Elisa sidekaablil avastati kahjustus kolmapäeva varahommikul. Soome ametivõimud võtsid kolmapäeva ennelõunal oma kontrolli alla kaubalaeva Fitburg, mida kahtlustatakse kaabli lõhkumises. Laev asub hetkel Kirkkonummis Kantviki sadamas.

Soome lahel on veidi enam kui aasta jooksul toimunud mitmeid kaablikatkestusi, millega on seotud välismaised laevad.

"Ühendavaks teguriks on see, et ka praegu on tegemist Venemaa suunalt tuleva kaubalaevaga ning asjaga on seotud allalastud ankur. Nendes juhtumites on nii sarnasusi kui ka erinevusi. Iga juhtum vaadatakse läbi eraldiseisva tervikuna," lausus Lohi.

Ametivõimud viisid kahtlustatavalt laevalt asju välja

Kolmapäeva õhtul nähti Kirkkonummis Kantviki sadamas mitmeid relvastatud ametnikke, kes viisid Fitburgi pardalt asju minema.

Svenska Yle ajakirjanik Dan Granqvist rääkis, et olukord Fitburgi pardal oli kolmapäeva õhtul pärast kella seitset rahulik ning laeval viisid uurimistoiminguid läbi alla kümne ametniku. Tee sadamasse oli suletud.

Granqvisti sõnul uurisid ametivõimud muuhulgas kaptenisilda ning kella 19.30 paiku viisid ametivõimud laevalt minema ühe suure eseme.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Yle.fi

