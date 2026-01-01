Elektrooniliste allkirjade loomisel esines tõrkeid

Riigi infosüsteemi amet (RIA) koostöös SK ID Solutionsiga andis neljapäeval kell 13.14 teada, et elektrooniliste allkirjade loomisel esineb probleeme.

Tõrke tõttu esines häireid Smart-ID, Mobiili-ID ja ID-kaardiga allkirjastamisel. Mõjutatud oli erinevate teenusepakkujate töö.

Elektrooniliste allkirjade loomist mõjutanud intsident lahendati kell 14.51.

Intsident oli põhjustatud Digidoc4j alusteegi häirest, mida kasutab riiklik allkirjastamisteenus ning mis tõi kaasa tõrked allkirjastamise protsessis ka teistes teenustes. Intsident puudutas e-teenuseid ja integraatoreid, mis kasutasid vanemat kui Digidoc4j 6.1.0 teeki ning algas seetõttu, et alates 1. jaanuarist 2026 ei aktsepteerinud vanemad teegid oma sisemiste reeglite tõttu enam SK Solution AS OCSP vastuste sertifikaate, teatas RIA.

Probleem lahendati uute OCSP vastuste sertifikaatide väljastamisega ning elektrooniliste allkirjade loomine toimib tavapäraselt.

Intsidendi põhjuste täpsemat analüüsi viivad läbi RIA ja SK ID Solutions. Riigi infosüsteemi amet soovitab kõigil Digidoc4j teegi kasutajatel üle minna teegi uusimale versioonile.