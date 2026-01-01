Galerii: Jõhvis jooksid kuusk, koer ja põder

Osa trassist kulges ka mööda eelmisel sügisel valminud uut Malmi tänava kergliiklusteed.

1. jaanuaril mõnusas päikesepaistelises talveilmas toimunud liikumisüritusel osales üle 60 liikumissõbra, kes läbisid umbes viiekilomeetrilise ringi joostes, sörkides või kõndides.

Jõhvi uusaastajooksul olid osalejate seas ka koer, jõulukuusk ja põhjapõder, neist kaks viimast kostümeeritud kujul.

