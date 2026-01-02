Eesti ei plaani Iisraeli eeskujul Somaalimaa iseseisvust tunnustada

Somaalia loodeosas asuv Somaalimaa kuulutas end 1991. aastal Somaaliast ühepoolselt iseseisvaks. Tegemist on ülejäänud Somaaliaga võrreldes suhteliselt stabiilse ja rahuliku piirkonnaga.

26. detsembril tunnustas Iisrael ametlikult Somaalimaad kui sõltumatut ja suveräänset riiki ning allkirjastas lepingu diplomaatiliste suhete sisseseadmiseks kahe riigi vahel.

Piirkond on aastakümneid taotlenud rahvusvahelist tunnustust. Ligi kuue miljoni elanikuga Somaalimaal on oma raha, pass ja relvajõud, kuid enne Iisraeli ei olnud ükski teine riik seda tunnustanud. Riigis toimib demokraatlik süsteem ning võimuvahetus on toimunud rahumeelselt.

Somaalimaa president Abdirahman Mohamed Abdullahi omab ka Soome kodakondsust ning rahvusvahelise tunnustuse leidmine on olnud tema peamine prioriteet alates ametisse astumisest eelmisel aastal.

Välisministeeriumi meedianõunik Egert Puhm ütles ERR-ile, et Eesti jagab Euroopa Liidu seisukohta, mille kohaselt on oluline austada Somaalia Liitvabariigi ühtsust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust kooskõlas selle põhiseaduse ning Aafrika Liidu ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) põhikirjadega.

"Euroopa Liit julgustab Somaalimaad ja Somaalia Liitvabariigi valitsust pidama dialoogi pikaajaliste erimeelsuste lahendamiseks," seisab EL-i 27. detsembril avaldatud seisukohas.

Iisraeli otsus Somaalimaad tunnustada pälvis mitme riigi pahameele. Türgi, Egiptus, Somaalia ja Djibouti mõistsid Iisraeli otsuse avalikult hukka.

Aafrika Liit (AL) nõudis ühenduse esimehe Mahamoud Ali Youssoufi edastatud avalduses riigipiiride austamist Aafrikas ja lubas tõrjuda kõik sammud Somaalimaa iseseisvuse tunnustamiseks. Liidu sõnul on Somaalimaa endiselt osa Somaaliast, mis kuulub AL-i ridadesse.

Somaalia nimetas Iisraeli otsust tahtlikuks rünnakuks Somaalia suveräänsuse vastu.

Ka Ühendkuningriik teatas sel nädalal, et ei plaani Somaalimaa iseseisvust tunnustada ja jätkab Somaalia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetamist.