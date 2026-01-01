Transpordiamet: teed on libedad

Pärastlõunal Lääne-Eesti saartel sajab lund ja kergelt tuiskab. Mujal on veel sajuta ilm. Teekatted põhi- ja tugimaanteede on peamiselt soolaniisked, sõiduradade vahel on ka lumesoolasegu, aga on ka jäiseid teelõike.

Õhutemperatuur on -5 kuni -12, Lääne-Eesti rannikul 0 kuni -3 kraadi.

Ilmaprognoosi kohaselt levib õhtul saartelt mandrile lumetuisk ja laieneb edasi ida-kirde suunas. Südaöö paiku jõuab Kirde-Eestisse. Saartel asendub öösel lumi lörtsiga, kohati ka vihmaga, ning paljudes kohtades on märja lume ladestust ja jäidet.

Õhutemperatuur tõuseb saarte läänerannikul õhtuks null kraadi lähedale. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -9, Kirde-Eestis öö hakul kuni -13 kraadi, Saaremaal ja Hiiumaa läänerannikul tõuseb 0 kuni +2 kraadini.