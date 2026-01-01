X!

Transpordiamet: teed on libedad

Eesti
Libe tee.
Libe tee. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Eesti

Neljapäeval esineb teedel libedust ning õhtul levib saartelt mandrile tuisk, hoiatas transpordiamet.

Pärastlõunal Lääne-Eesti saartel sajab lund ja kergelt tuiskab. Mujal on veel sajuta ilm. Teekatted põhi- ja tugimaanteede on peamiselt soolaniisked, sõiduradade vahel on ka lumesoolasegu, aga on ka jäiseid teelõike.

Õhutemperatuur on -5 kuni -12, Lääne-Eesti rannikul 0 kuni -3 kraadi.

Ilmaprognoosi kohaselt levib õhtul saartelt mandrile lumetuisk ja laieneb edasi ida-kirde suunas. Südaöö paiku jõuab Kirde-Eestisse. Saartel asendub öösel lumi lörtsiga, kohati ka vihmaga, ning paljudes kohtades on märja lume ladestust ja jäidet.

Õhutemperatuur tõuseb saarte läänerannikul õhtuks null kraadi lähedale. Õhutemperatuur on  öösel -3 kuni -9, Kirde-Eestis öö hakul kuni -13 kraadi, Saaremaal ja Hiiumaa läänerannikul tõuseb 0 kuni +2 kraadini.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:50

Transpordiamet: teed on libedad

16:45

Roberto Carlos pidi kummutama kuulujutte infraktist

16:30

Elektrooniliste allkirjade loomisel esines tõrkeid Uuendatud

16:15

Meedia: Ukraina droonid ründasid kahte Venemaa naftatöötlemistehast Uuendatud

16:03

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

15:58

Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

15:40

Soome toll: kaableid kahjustanud laev tarnis sanktsioneeritud tooteid Uuendatud

15:28

Kaitseliitlane: igal inimesel võiks kriisi jaoks plaan olla

15:15

Chelsea ja Maresca teed läksid lahku

14:38

Diggins jätkas võidulainel

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07:53

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

31.12

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud Uuendatud

13:37

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus kümneid inimesi Uuendatud

31.12

Terik Tallinna veekatkestusest: see on ajutine suur ebamugavus

31.12

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

15:40

Soome toll: kaableid kahjustanud laev tarnis sanktsioneeritud tooteid Uuendatud

07:46

CIA hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

16:15

Meedia: Ukraina droonid ründasid kahte Venemaa naftatöötlemistehast Uuendatud

31.12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

31.12

Galerii: aastavahetuse melu Tallinna kesklinnas

ilmateade

loe: sport

16:45

Roberto Carlos pidi kummutama kuulujutte infraktist

15:58

Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

15:15

Chelsea ja Maresca teed läksid lahku

14:38

Diggins jätkas võidulainel

loe: kultuur

16:03

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

13:21

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

09:57

Headreadi raamatuaasta blogi: Kenkō "Jõudeaja võrsed"

loe: eeter

15:28

Kaitseliitlane: igal inimesel võiks kriisi jaoks plaan olla

13:05

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

31.12

Vaata uuesti: Tõnis Niinemets heitis pilgu aasta parimatele eetrihetkedele

31.12

Vaata uuesti: "Huumoriklubi esitleb: Jan Uuspõllu röst"

Raadiouudised

31.12

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

31.12

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo