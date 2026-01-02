Šveits viib suusakeskuse põlengus kannatanuid ravile naaberriikidesse

Varem hindasid Šveitsi võimud, et riigi enda ressurssidest ei piisa vigastatute ravimiseks.

Šveits võimud teatasid neljapäeva õhtul, et 115 vigastatust on vähemalt 80 kriitilises seisundis. Arvatakse, et uusaastal puhkenud tulekahjus ja sellele järgnenud plahvatuses hukkus umbes 40 inimest.

Osa hukkunutest olid välisriikide kodanikud, kuid esialgu pole nende päritolu täpsustatud.

Prantsusmaa välisministeeriumi kinnitusel on vigastatute seas vähemalt kuus prantslast.

Itaalia välisminister Antonio Tajani ütles meediakanalile Sky TG24, et tulekahju järjel on kadunud umbes viisteist ja haiglas on samuti umbes viisteist riigi kodanikku.