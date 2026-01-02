USA langetab Itaalia pastatootjate tollimaksu

USA teatas sügisel 92-protsendilistest tollimaksudest 13-le Itaalia pastabrändile. Donald Trumpi administratsioon on aga elukalliduse tõusu tõttu poliitilise surve all ja Itaalia teatel jäävad uued tollimaksud vahemikku 2–14 protsenti, vahendas Financial Times.

"Tollimaksude ümberarvutamine on märk sellest, et USA võimud tunnustavad meie ettevõtete konstruktiivset koostöövalmidust," teatas Itaalia välisministeerium.

USA kaubandusministeerium hoiatas hiljem, et pole veel langetanud lõplikku otsust, millised tollimaksud kehtestatakse. Siiski teatas ministeerium, et esialgse analüüsi kohaselt on Itaalia pastatootjad lahendanud mitmed kaubandusministeeriumi mured. Ministeerium lubas lõpliku analüüsi avaldada 12. märtsil, pärast mida tehakse ka tollimaksuga seotud muudatused.

USA on kehtestanud EL-i impordile 15-protsendilise tollimaksu ning lisatollid ärritasid itaallasi. Plaanitavad lisatollid tekitasid diplomaatilisi probleeme ka peaminister Giorgia Melonile.

Valge Maja on siiski juba tühistanud mitmed tollimaksud, kuna valijad muretsevad elukalliduse ja kõrgete tarbijahindade pärast.