Luksuskaubad läksid Venemaal sanktsioonide tõttu ligi kaks korda kallimaks

EL-i sanktsioonidega on keelatud viia Venemaale luksuskaupu, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 300 eurot.

Venemaa kasutab nüüd alternatiivseid tarnekanaleid, et hiilida EL-i sanktsioonidest mööda. Ajalehe Financial Times analüüs näitab, et venelastel tuleb pikemate tarneteede eest hinda maksta ning nad peavad maksma luksuskaupade eest ligi kaks korda kõrgemat hinda.

Näiteks on Moskva kuulsa kaubamaja Tsumi veebipoes müügil palju tooteid, mis on pärit Euroopa riikidest

"See on omamoodi avalik saladus. Kaup on seal väljas vaatamiseks mitte ainult Venemaa külastajatele, vaid ka neile, kes internetis käivad," ütles Milanos tegutseva luksuskaupade firma tegevjuht.

Kaubad jõuavad Venemaale peamiselt Türgi, Hiina ja AÜE kaudu, pikem marsruut tõi kaupadele aga juurdehindluse. Andmete järgi maksavad Tsumis müüdavad kallimad kellad umbes kaks korda rohkem kui läänes. Eriti suur juurdehindlus kehtib käekottide puhul, keskmise hinnaga kott maksis Euroopas 1900 eurot, Moskvas aga lausa 5200 eurot.

Tolliandmed näitavad veel, et ettevõte Mercury Fashion, mis haldab ka Tsumi kaubamaja, ostab alla 300 euro väärtuses kaupu otse EL-i tarnijatelt. Need kaubad ei kuulu tavaliselt sanktsioonide alla.

Samas on Venemaal loodud ka logistikatööstus, mis aitab sanktsioonidest mööda hiilida. Näiteks Moskvas tegutsev logistikaoperaator Global Style Import teatab, et aitab klientidel pääseda ligi kõige uuematele trendidele. 2025. aasta esimeses kvartalis importis firma Türgi ja AÜE kaudu ligi 1,7 miljoni dollari väärtuses Itaalia päritolu Dolce & Gabbana kaupu.