X!

Luksuskaubad läksid Venemaal sanktsioonide tõttu ligi kaks korda kallimaks

Välismaa
Moskvas asuv Tsumi kaubamaja
Moskvas asuv Tsumi kaubamaja Autor/allikas: SCANPIX/MLADEN ANTONOV/MLADEN ANTONOV
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopas toodetud luksuskaubad jõuavad endiselt läbi kolmandate riikide Venemaale, kuid sanktsioonid tõid venelastele krõbedama hinna. Sanktsioonide tõttu läksid luksuskaubad ligi kaks korda kallimaks.

EL-i sanktsioonidega on keelatud viia Venemaale luksuskaupu, mille väärtus ühe kauba kohta ületab 300 eurot.  

Venemaa kasutab nüüd alternatiivseid tarnekanaleid, et hiilida EL-i sanktsioonidest mööda. Ajalehe Financial Times analüüs näitab, et venelastel tuleb pikemate tarneteede eest hinda maksta ning nad peavad maksma luksuskaupade eest ligi kaks korda kõrgemat hinda.

Näiteks on Moskva kuulsa kaubamaja Tsumi veebipoes müügil palju tooteid, mis on pärit Euroopa riikidest

"See on omamoodi avalik saladus. Kaup on seal väljas vaatamiseks mitte ainult Venemaa külastajatele, vaid ka neile, kes internetis käivad," ütles Milanos tegutseva luksuskaupade firma tegevjuht. 

Kaubad jõuavad Venemaale peamiselt Türgi, Hiina ja AÜE kaudu, pikem marsruut tõi kaupadele aga juurdehindluse. Andmete järgi maksavad Tsumis müüdavad kallimad kellad umbes kaks korda rohkem kui läänes. Eriti suur juurdehindlus kehtib käekottide puhul, keskmise hinnaga kott maksis Euroopas 1900 eurot, Moskvas aga lausa 5200 eurot.

Tolliandmed näitavad veel, et ettevõte Mercury Fashion, mis haldab ka Tsumi kaubamaja, ostab alla 300 euro väärtuses kaupu otse EL-i tarnijatelt. Need kaubad ei kuulu tavaliselt sanktsioonide alla.

Samas on Venemaal loodud ka logistikatööstus, mis aitab sanktsioonidest mööda hiilida. Näiteks Moskvas tegutsev logistikaoperaator Global Style Import teatab, et aitab klientidel pääseda ligi kõige uuematele trendidele. 2025. aasta esimeses kvartalis importis firma Türgi ja AÜE kaudu ligi 1,7 miljoni dollari väärtuses Itaalia päritolu Dolce & Gabbana kaupu. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:11

Karol Metsa koduklubi tõi keskkaitsesse uue mehe

10:55

Google laseb Gmaili kasutajatel aadressi muuta

10:42

45-aastane Venus Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

10:37

Toidukaupade müügi maht langes mullu neljandat aastat järjest

10:17

Littler jõudis MM-il poolfinaali, Humphries langes välja

10:04

Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

09:54

Luksuskaubad läksid Venemaal sanktsioonide tõttu ligi kaks korda kallimaks

09:48

Karsten Staehr: lõputu arutelu Euroopa mahajäämuse üle

09:44

Riigikohus jättis endiste politseijuhtide õigeksmõistmise jõusse

09:40

Ettevõtjad hoiatavad looduse taastamiskava suurte kulude eest

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

01.01

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest Uuendatud

01.01

Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses Uuendatud

01.01

Sõja 1408. päev:Ukraina droonid tabasid sihtmärke kolmes Venemaa piirkonnas Uuendatud

01.01

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

01.01

CIA hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

05:09

Delfi Meedia sulgeb Eesti Päevalehe kaubamärgi

01.01

Veekatkestuse Tallinnas põhjustas haruldane loodusnähtus

01.01

Saaremaad tabas tuisk ja lumesadu Uuendatud

05:53

Meedia: Venemaal Samara oblastis toimusid võimsad plahvatused

31.12

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

ilmateade

loe: sport

11:11

Karol Metsa koduklubi tõi keskkaitsesse uue mehe

10:42

45-aastane Venus Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

10:17

Littler jõudis MM-il poolfinaali, Humphries langes välja

09:40

45 punkti visanud Leonard vedas Clippersi võidule

loe: kultuur

10:04

Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

01.01

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

01.01

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

01.01

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

loe: eeter

10:04

Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

08:33

Koomik Ann Vaida: publik on süüdi, kui lollid naljad töötavad

01.01

Kaitseliitlane: igal inimesel võiks kriisi jaoks plaan olla

01.01

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

Raadiouudised

09:35

Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab

09:15

Raadiouudised (02.01.2026 09:00:00)

01.01

Päevakaja (01.01.2026 18:00:00)

31.12

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

31.12

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo