Meedia: Venezuela pealinnas kostsid plahvatused

Suits Caracase lennuväljal laupäeva öösel
Suits Caracase lennuväljal laupäeva öösel
CNN-i meeskond tunnistas laupäeva öösel Venezuelas Caracases mitut plahvatust ja teatas, et mõned linnaosad olid elektrita.

Esimene plahvatus registreeriti kohaliku aja järgi umbes kell 1.50 öösel.

"Üks plahvatus oli nii tugev, et mu aken värises pärast seda," ütles CNN-i korrespondent Osmary Hernandez.

Mitmed linnaosad olid elektrita ja CNN-i ajakirjanikud Venezuela pealinnas kuulsid pärast plahvatusi lennukite müra.

Reutersi allikate sõnul on linnas nähtud lennukeid, kuulda valju müra ja näha suitsu.

Sotsiaalmeediasse on postitatud plahvatustest videoid.

Kohalik uudisteveebisait El Diario teatas, et sotsiaalmeedias on teatatud plahvatustest umbes tosinas Caracase elamurajoonis.

Mõnes pealinna piirkonnas on teatatud elektrikatkestustest. Võimud pole asja veel kommenteerinud.

USA president Donald Trump on korduvalt hoiatanud, et USA valmistub ette võtma uusi meetmeid väidetavate narkokaubandusvõrgustike vastu Venezuelas ning on öelnud, et "rünnakud maismaal algavad peagi".

Oktoobris ütles Trump, et volitas CIA-d tegutsema Venezuelas, et ohjeldada riigist pärit ebaseaduslikke migrantide ja narkootikumide vooge.

CNN on kommentaari saamiseks Valge Majaga ühendust võtnud.

Uudist täiendatakse.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: CNN, Helsingin Sanomat

