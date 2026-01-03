Meedia: Venezuela pealinnas kostsid plahvatused

CNN-i meeskond tunnistas laupäeva öösel Venezuelas Caracases mitut plahvatust ja teatas, et mõned linnaosad olid elektrita.

Esimene plahvatus registreeriti kohaliku aja järgi umbes kell 1.50 öösel.

"Üks plahvatus oli nii tugev, et mu aken värises pärast seda," ütles CNN-i korrespondent Osmary Hernandez.

Mitmed linnaosad olid elektrita ja CNN-i ajakirjanikud Venezuela pealinnas kuulsid pärast plahvatusi lennukite müra.

Reutersi allikate sõnul on linnas nähtud lennukeid, kuulda valju müra ja näha suitsu.

Sotsiaalmeediasse on postitatud plahvatustest videoid.

Kohalik uudisteveebisait El Diario teatas, et sotsiaalmeedias on teatatud plahvatustest umbes tosinas Caracase elamurajoonis.

#3Ene | Vecinos de San Antonio de Los Altos reportan fuertes explosiones cerca del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.



: @VOME_TR pic.twitter.com/lvOKnBvifE — El Diario (@eldiario) January 3, 2026

Mõnes pealinna piirkonnas on teatatud elektrikatkestustest. Võimud pole asja veel kommenteerinud.

Major U.S. special operations raid in Venezuela's capital, Caracas, tonight.



A large stream of MH-60s and MH-47s were spotted over the city, supported by numerous airstrikes. pic.twitter.com/rPQu5eVF4p — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

USA president Donald Trump on korduvalt hoiatanud, et USA valmistub ette võtma uusi meetmeid väidetavate narkokaubandusvõrgustike vastu Venezuelas ning on öelnud, et "rünnakud maismaal algavad peagi".

Oktoobris ütles Trump, et volitas CIA-d tegutsema Venezuelas, et ohjeldada riigist pärit ebaseaduslikke migrantide ja narkootikumide vooge.

CNN on kommentaari saamiseks Valge Majaga ühendust võtnud.

