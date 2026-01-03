Trump: Venezuela president on kinni peetud

Oluline laupäeval kell 12:

Donald Trump teatas edukatest rünnakutest Venezuelale

USA president Donald Trump teatas Venezuela presidendi Nicolas Maduro ja tema abikaasa kinnipidamisest ja maalt väljatoimetamisest. Trump ütles, et USA rünnak Venezuela ja selle liidri vastu oli edukas.

Venezuela süüdistas USA-d sõjalise agressiooni läbiviimises; Maduro aktiveerib kaitseplaanid

Venezuela valitsus mõistis avaldusega hukka USA "väga tõsise sõjalise agressiooni" riigi mitmes piirkonnas.

Avalduses süüdistas valitsus USA-d rünnaku läbiviimises Caracase ning Miranda, Aragua ja La Guaira piirkondade vastu.

President Nicolás Maduro kehtestas erakorralise seisukorra ja käskis rakendada kõik riiklikud kaitseplaanid "sobival ajal ja sobivates oludes".

Samuti kutsus valitsus avalduses Venezuela sotsiaalseid ja poliitilisi jõude üles mobiliseeruma ja riiki kaitsma.

USA poolt Venezuelast väljatoimetatud Venezuela president Nicolas Maduro. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

Esimene plahvatus registreeriti kohaliku aja järgi umbes kell 1.50 öösel.

"Üks plahvatus oli nii tugev, et mu aken värises pärast seda," ütles CNN-i korrespondent Osmary Hernandez.

Mitmed linnaosad olid elektrita ja CNN-i ajakirjanikud Venezuela pealinnas kuulsid pärast plahvatusi lennukite müra.

Reutersi allikate sõnul on linnas nähtud lennukeid, kuulda valju müra ja näha suitsu.

Sotsiaalmeediasse on postitatud plahvatustest videoid.

Kohalik uudisteveebisait El Diario teatas, et sotsiaalmeedias on teatatud plahvatustest umbes tosinas Caracase elamurajoonis.

Mõnes pealinna piirkonnas on teatatud elektrikatkestustest. Võimud pole asja veel kommenteerinud.

Major U.S. special operations raid in Venezuela's capital, Caracas, tonight.



A large stream of MH-60s and MH-47s were spotted over the city, supported by numerous airstrikes. pic.twitter.com/rPQu5eVF4p — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 3, 2026

USA president Donald Trump on korduvalt hoiatanud, et USA valmistub ette võtma uusi meetmeid väidetavate narkokaubandusvõrgustike vastu Venezuelas ning on öelnud, et "rünnakud maismaal algavad peagi".

Oktoobris ütles Trump, et volitas CIA-d tegutsema Venezuelas, et ohjeldada riigist pärit ebaseaduslikke migrantide ja narkootikumide vooge.

CNN on kommentaari saamiseks Valge Majaga ühendust võtnud.

Uudist täiendatakse.