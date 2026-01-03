X!

Paide linnavõim lubab nelja aastaga uue Vabadussõja võidusamba püsti panna

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev Paides.
Laupäeval tähistati Eestis Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva. Paides räägiti taas mõttest püstitada linna keskväljakule Vabadussõja võidu mälestussammas.

Paidelased külastasid laupäeval mitmeid Vabadussõjaga seotud mälestuspaiku. Lilli asetati Vabadussõjas langenute mälestusaltarile kirikus, aga samuti Vabadussõja mälestusmärgina püstitatud rahvamaja juurde. Seejärel mindi Reopalu kalmistule, kuhu on maetud 25 Vabadussõjas langenud kangelast.

"Me peatusime haua juures, kus on 25-aastane paidelane Aleksander Soobik puhkamas viimast und. Mis on oluline, et paik on üle elanud ka kogu Nõukogude okupatsiooni ilma puutumata," lausus ajaloolane ja Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts.

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev Paides. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Paide avalikus ruumis Vabadussõja võidu mälestussammast pole. Kuigi 1929. aastal püstitas Järvamaa rahvas Paidesse Vabadussõja monumendina rahvamaja, siis nüüdseks on see juba lammutatud. Äsja ametisse saanud linnavõim lubab Paide võidusamba nelja aastaga püsti panna.

"Juba mõned aastad on koos käinud komisjon, kes on otsustanud isegi selle koha ära. Tänaseks on selgunud nii palju, et me sooviksime, et see võiks ikkagi asuda keskväljakul. EHK esialgne otsus on tehtud, küsimus on praegu rahas," sõnas Paide linnavolikogu esimees Priit Põder.

"Kogutud on ligimale 75 000 eurot, aga paraku linna oma eelarvega ei suuda me seda monumenti püsti panna. Selleks on vaja ka annetusi ja kindlasti ka koostööd riigiga, et hoida vabaduse mälestust ja panna väärikas monument Paidesse püsti," lausus Mülts.

"Kutsume ettevõtjaid ja inimesi varsti annetama ning ma arvan, et Viljandi eeskuju oli päris hea, aga me teame, et see ausammas oli väga kallis, aga meile meeldiks midagi sarnast," ütles Põder.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

