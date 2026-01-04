X!

Trump kritiseeris Putinit

Välismaa
USA president Donald Trump ja Vene režiimi juht Vladimir Putin 2025. aasta 15. augustil Alaskal.
USA president Donald Trump ja Vene režiimi juht Vladimir Putin 2025. aasta 15. augustil Alaskal. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Välismaa

USA president Donald Trump kritiseeris laupäeval Venemaa režiimi juhti Vladimir Putinit. Trumpi kriitika ilmus ajal, kui suurenevad kahtlused USA juhitud Ukraina-Vene rahuprotsessi edulootuse suhtes.

"Ma ei ole Putinist vaimustuses. Ta tapab liiga palju inimesi," ütles Trump ajakirjanikele pressikonverentsil, kus teatati Venezuela presidendi Nicolás Maduro tabamisest.

Trumpi kommentaarid tulid ajal, mil USA presidendi administratsioon jätkab läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa ametnikega, püüdes vahendada rahu saavutamist peaaegu neli aastat kestnud sõjas, mille vallandas Venemaa täiemahuline sissetung 2022. aasta veebruaris.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas 23. detsembril oma versiooni 20-punktilisest rahuplaanist pärast seda, kui oli tagasi lükanud USA esialgse 28-punktilise plaani, mida Kiiev nimetas kapitulatsiooniks.

Vaatamata Venemaa osalemisele läbirääkimistel USA esindajatega rahu sõlmimise üle, on Moskva korduvalt relvarahu kehtestamise tagasi lükanud, kusjuures Putin on sõja lõpetamise eeltingimusena korranud oma maksimalistlikke nõudmisi Ukrainale.

Viimastel nädalatel on Moskva levitanud valeinformatsiooni, püüdes õõnestada USA juhitud rahuläbirääkimisi. Venemaa väitis, et Ukraina korraldas 29. detsembril droonirünnaku Putini residentsile. Nii Ukraina kui ka USA Luure Keskagentuur (CIA) eitasid sellise rünnaku toimumist.

Trump andis esmaspäeval esialgu mõista, et usub Venemaa väiteid, kuid hiljem tundus ta skeptilisem ja jagas väljaande New York Post juhtkirja, milles süüdistati Venemaad rahu blokeerimises Ukrainas.

Trump on korduvalt väljendanud pettumust edusammude puudumise pärast Ukraina sõja lõpetamisel, keskendudes tugevalt sellele, mida ta nimetab kümnete tuhandete sõdurite tapmiseks mõlemal poolel.

"Ma arvan, et me teeme edusamme, aga see on sõda, mis poleks kunagi tohtinud toimuda," kordas Trump laupäeval ajakirjanikega rääkides oma varasemat seisukohta.

Trump ütles laupäeval ka, et ta ei arutanud Maduro saatust Putiniga, kui kaks juhti esmaspäeval üle kahe tunni telefonitsi rääkisid, vahetult enne seda, kui USA president kohtus Floridas Ukraina juhi Zelenskiga.

"Me ei rääkinud kunagi Madurost," ütles Trump küsimusele, kas tema ja Putin on Venezuela juhti arutanud.

Venemaa välisministeerium teatas laupäeval, et on äärmiselt mures teadete pärast, et Maduro ja tema naine on riigist välja viidud Ameerika Ühendriikide "agressiivsete tegude" käigus, ning kutsus üles paari viivitamatult vabastama.

Reedel hoiatas Ukraina välisluureteenistus, et Venemaa võib ette valmistada ulatuslikku provokatsiooni koos suure hulga inimohvritega osana oma püüdlustest häirida USA vahendatud rahuläbirääkimisi.

Välisluureteenistus ütles, et ennustab suure tõenäosusega, et Venemaa eriteenistused võivad kavandada relvastatud provokatsiooni, mis peaks toimuma vana kalendri järgi peetavate jõulude eel või ajal. Potentsiaalne provokatsioon võib toimuda kirikus või muudes suure sümboolse tähtsusega kohtades kas Venemaal või Venemaa okupeeritud Ukraina aladel, lisas Ukraina luure. Venemaa on viimasel kuul jätkanud rünnakute sagenemist Ukraina linnade vastu, sihtides riigi energiavõrke.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, Reuters

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:06

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

08:54

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

07:58

Trump kritiseeris Putinit

07:15

Nicolas Maduro viidi New Yorki

06:55

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Voll loodab koostöös EOK-ga lahendada Eesti üliõpilasspordi nukra seisu

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

03.01

Mihkelson: USA samm murendas rahvusvahelist õigust

03.01

Endine välisluureametnik: sidekaablite rikkumine Läänemerel on juhuslik

03.01

Tsahkna: Maduro pärast me pisaraid ei vala

03.01

Ukrainas Harkivis jätkuvad Vene raketirünnaku rusudes päästetööd Uuendatud

02.01

Amet teisaldas Koidula piiripunktist kõik valesti pargitud masinad

02.01

Google laseb Gmaili kasutajatel aadressi muuta

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Enamik Ladina-Ameerika riigijuhte mõistsid USA tegevuse Venezuelas hukka Uuendatud

ilmateade

loe: sport

09:06

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

08:34

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

08:07

Schjönning-Larsen tegi Šotimaal debüüdi

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

loe: kultuur

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

Sinijärve raamatusoovitused: Mart Kivastiku "Kikiimurast" kumab läbi alateadlik Stephen King

03.01

Arvustus. J. G. Ballardi revolutsioon koos depressiooniga

03.01

Mattias Mälk: tehisaru suudab hetkel teha asju, mida ma ise teeksin kiiremini

loe: eeter

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

02.01

Koit Raudsepp: üks noores eas nähtud telesaade võib muuta su elu jäädavalt

02.01

Teleaasta algab uute sarjadega

Raadiouudised

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

03.01

Läinud aasta oli õhutemperatuuri poolest üks viimaste aastate kõrgemaid

02.01

Päevakaja (02.01.2026 18:00:00)

02.01

Narva võimuliidul ei jätkunud volikogus hääli linnavalitsuse kinnitamiseks

02.01

Raadiouudised (02.01.2026 15:00:00)

02.01

EL-i eesistujana alustanud Küprose peateemadeks saavad julgeolek ja ränne

02.01

Riigikohus jättis endiste politseijuhtide õigeksmõistmise jõusse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo