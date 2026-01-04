Trump kritiseeris Putinit

"Ma ei ole Putinist vaimustuses. Ta tapab liiga palju inimesi," ütles Trump ajakirjanikele pressikonverentsil, kus teatati Venezuela presidendi Nicolás Maduro tabamisest.

Trumpi kommentaarid tulid ajal, mil USA presidendi administratsioon jätkab läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa ametnikega, püüdes vahendada rahu saavutamist peaaegu neli aastat kestnud sõjas, mille vallandas Venemaa täiemahuline sissetung 2022. aasta veebruaris.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski esitas 23. detsembril oma versiooni 20-punktilisest rahuplaanist pärast seda, kui oli tagasi lükanud USA esialgse 28-punktilise plaani, mida Kiiev nimetas kapitulatsiooniks.

Vaatamata Venemaa osalemisele läbirääkimistel USA esindajatega rahu sõlmimise üle, on Moskva korduvalt relvarahu kehtestamise tagasi lükanud, kusjuures Putin on sõja lõpetamise eeltingimusena korranud oma maksimalistlikke nõudmisi Ukrainale.

Viimastel nädalatel on Moskva levitanud valeinformatsiooni, püüdes õõnestada USA juhitud rahuläbirääkimisi. Venemaa väitis, et Ukraina korraldas 29. detsembril droonirünnaku Putini residentsile. Nii Ukraina kui ka USA Luure Keskagentuur (CIA) eitasid sellise rünnaku toimumist.

Trump andis esmaspäeval esialgu mõista, et usub Venemaa väiteid, kuid hiljem tundus ta skeptilisem ja jagas väljaande New York Post juhtkirja, milles süüdistati Venemaad rahu blokeerimises Ukrainas.

Trump on korduvalt väljendanud pettumust edusammude puudumise pärast Ukraina sõja lõpetamisel, keskendudes tugevalt sellele, mida ta nimetab kümnete tuhandete sõdurite tapmiseks mõlemal poolel.

"Ma arvan, et me teeme edusamme, aga see on sõda, mis poleks kunagi tohtinud toimuda," kordas Trump laupäeval ajakirjanikega rääkides oma varasemat seisukohta.

Trump ütles laupäeval ka, et ta ei arutanud Maduro saatust Putiniga, kui kaks juhti esmaspäeval üle kahe tunni telefonitsi rääkisid, vahetult enne seda, kui USA president kohtus Floridas Ukraina juhi Zelenskiga.

"Me ei rääkinud kunagi Madurost," ütles Trump küsimusele, kas tema ja Putin on Venezuela juhti arutanud.

Venemaa välisministeerium teatas laupäeval, et on äärmiselt mures teadete pärast, et Maduro ja tema naine on riigist välja viidud Ameerika Ühendriikide "agressiivsete tegude" käigus, ning kutsus üles paari viivitamatult vabastama.

Reedel hoiatas Ukraina välisluureteenistus, et Venemaa võib ette valmistada ulatuslikku provokatsiooni koos suure hulga inimohvritega osana oma püüdlustest häirida USA vahendatud rahuläbirääkimisi.

Välisluureteenistus ütles, et ennustab suure tõenäosusega, et Venemaa eriteenistused võivad kavandada relvastatud provokatsiooni, mis peaks toimuma vana kalendri järgi peetavate jõulude eel või ajal. Potentsiaalne provokatsioon võib toimuda kirikus või muudes suure sümboolse tähtsusega kohtades kas Venemaal või Venemaa okupeeritud Ukraina aladel, lisas Ukraina luure. Venemaa on viimasel kuul jätkanud rünnakute sagenemist Ukraina linnade vastu, sihtides riigi energiavõrke.