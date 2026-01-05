Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva Ukrainale ulatusliku õhurünnaku, milles sai tabamuse ka riigi pealinn Kiiev. Rünnakus sai surma vähemalt üks inimene. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et ta ei usu, et Ukraina ründas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini residentsi.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 5. jaanuaril kell 5.45:

- Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene;

- Trumpi sõnul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi;

- Zelenski: Euroopas kavandatud kohtumised on panus Ukraina kaitsesse.

Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene

Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva Ukrainale ulatusliku õhurünnaku, milles sai tabamuse ka riigi pealinn Kiiev. Rünnakus sai surma vähemalt üks inimene.

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko teatas esmaspäeva varahommikul, et rünnaku tagajärjel puhkes Oboloni rajoonis tulekahju. Veidi hiljem teatas Tkatšenko, et rünnaku tagajärjel hukkus üks inimene, vahendas Ukrainska Pravda.

Trumpi sõnul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et ta ei usu, et Ukraina ründas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini residentsi.

USA Luure Keskagentuur (CIA) hindas juba varem, et Ukraina ei sihtinud hiljutises droonirünnakus riigi põhjaosas Putini elukohta.

Moskva teatas möödunud nädala alguses, et Ukraina ründas droonidega Putini eraldatud kodu Novgorodi oblastis, mis asub Moskva ja Peterburi vahel.

Ukraina eitab mis tahes rünnaku korraldamist Putini residentsile. Venemaa pole mingeid tõendeid rünnakust esitanud. Paljud lääne ametnikud näevad Venemaa avalduses katset saboteerida diplomaatilisi pingutusi.

Zelenski: Euroopas kavandatud kohtumised on panus Ukraina kaitsesse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et peab järgmisel nädalal Euroopas terve rea uusi kohtumisi, mille eesmärk on anda järjekordne panus Ukraina kaitsesse.

"Valmistume juba ka järgmiseks diplomaatiliseks nädalaks – Euroopas toimuvad kohtumised, mis peavad andma veel ühe panuse meie kaitsesse ja sõja lõpu kiirendamisse. Ukraina on valmis mõlemaks võimalikuks teeks – diplomaatiaks, mida me taotleme, aga ka jätkuvaks aktiivseks kaitseks, kui meie partnerite surve Venemaale osutub ebapiisavaks," rääkis Zelenski.

President rõhutas, et Ukraina soovib rahu, kuid ei loovuta midagi niisama kellelegi. Riigipea avaldas tänu kõigile, kes töötavad riigi heaks ja kaitsevad Ukrainat.