X!

Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene

Välismaa
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY KOZLOV
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva Ukrainale ulatusliku õhurünnaku, milles sai tabamuse ka riigi pealinn Kiiev. Rünnakus sai surma vähemalt üks inimene. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et ta ei usu, et Ukraina ründas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini residentsi.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 5. jaanuaril kell 5.45:

- Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene;

- Trumpi sõnul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi;

- Zelenski: Euroopas kavandatud kohtumised on panus Ukraina kaitsesse.

Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene

Venemaa korraldas ööl vastu esmaspäeva Ukrainale ulatusliku õhurünnaku, milles sai tabamuse ka riigi pealinn Kiiev. Rünnakus sai surma vähemalt üks inimene. 

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko teatas esmaspäeva varahommikul, et rünnaku tagajärjel puhkes Oboloni rajoonis tulekahju. Veidi hiljem teatas Tkatšenko, et rünnaku tagajärjel hukkus üks inimene, vahendas Ukrainska Pravda. 

Trumpi sõnul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et ta ei usu, et Ukraina ründas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini residentsi. 

USA Luure Keskagentuur (CIA) hindas juba varem, et Ukraina ei sihtinud hiljutises droonirünnakus riigi põhjaosas Putini elukohta. 

Moskva teatas möödunud nädala alguses, et Ukraina ründas droonidega Putini eraldatud kodu Novgorodi oblastis, mis asub Moskva ja Peterburi vahel.

Ukraina eitab mis tahes rünnaku korraldamist Putini residentsile. Venemaa pole mingeid tõendeid rünnakust esitanud. Paljud lääne ametnikud näevad Venemaa avalduses katset saboteerida diplomaatilisi pingutusi. 

Zelenski: Euroopas kavandatud kohtumised on panus Ukraina kaitsesse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval, et peab järgmisel nädalal Euroopas terve rea uusi kohtumisi, mille eesmärk on anda järjekordne panus Ukraina kaitsesse.

"Valmistume juba ka järgmiseks diplomaatiliseks nädalaks – Euroopas toimuvad kohtumised, mis peavad andma veel ühe panuse meie kaitsesse ja sõja lõpu kiirendamisse. Ukraina on valmis mõlemaks võimalikuks teeks – diplomaatiaks, mida me taotleme, aga ka jätkuvaks aktiivseks kaitseks, kui meie partnerite surve Venemaale osutub ebapiisavaks," rääkis Zelenski.

President rõhutas, et Ukraina soovib rahu, kuid ei loovuta midagi niisama kellelegi. Riigipea avaldas tänu kõigile, kes töötavad riigi heaks ja kaitsevad Ukrainat.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda/BNS/The Kyiv Independent

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

07:38

Tallinna lennujaama läbis mullu ligi 3,5 miljonit reisijat

06:55

Otse kell 15: Elmar Vaheri pressikonverents

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

05:47

Venemaa rünnakus Kiievile hukkus vähemalt üks inimene

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

04.01

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

04.01

Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud

04.01

Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

04.01

Soome võimud vahistasid Fitburgi meeskonnaliikme Uuendatud

04.01

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

ilmateade

loe: sport

04.01

Mart Seim: paljud ei uskunud minusse, eks endalgi oli väikeseid kahtlusi

04.01

Koondise uus peatreener: kindlasti tuleb muutusi teha kaitsetöös

04.01

Landra: ma ei ole eestlane, aga mul on suur au esindada siinset koondist

04.01

Spordipsühholoog: me ei peaks tundeid nii väga tähtsustama

loe: kultuur

04.01

Suri Läti kirjanik Nora Ikstena

04.01

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

04.01

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

loe: eeter

04.01

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

04.01

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

Raadiouudised

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid Õiglase ülemineku fondi aastast

04.01

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

04.01

Teadusraha jagamise süsteemi plaanitakse reformida

04.01

Riias eemaldatakse gaasiplahvatuses kannatada saanud elumaja rususid

04.01

Ilm läheb külmemaks ja püsib talvine

04.01

Nicolas Maduro viidi New Yorki

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo