Läti politsei: uurimise alla olnud laev pole kaablikahjustusega seotud

Läänemeres sai möödunud pühapäeval kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel ning politsei alustas seejärel Liepāja sadamas seisva laeva uurimist. Esmaspäeval teatas Läti politsei, et laev ei ole viimase kahjustusega seotud.

Algselt kahtlustasid Läti võimud laeva, mis relvajõudude analüüsitud info kohaselt liikus üle mitteaktiivse kaabli, kuid muutis seejärel kurssi ja suundus aktiivse, nüüdseks kahjustatud kaabli kohale. Pühapäeva õhtul läksid politseiametnikud ka koostöös rannikuvalvega Liepāja sadamas seisva kõnealuse laeva pardale.

Politsei teatas esmaspäeval, et lõpetas laeva ülevaatamise. Politsei kontrollis nii laeva kui ka ankrut, tehnilisi seadmeid ja küsitles mitut inimest. Laeva meeskond tegi politseiga koostööd ja andis vabatahtlikult uurimiseks vajalikku teavet, vahendas LSM.

Saadud informatsioon ei viita seosele konkreetse laeva ja kaabli kahjustuse vahel, teatas politsei. Läti võimud jätkavad kaabli kahjustamise asjaolude väljaselgitamist.

Pühapäeva õhtul selgus, et Läänemeres Liepāja lähistel tuvastati eraettevõttele kuuluva valguskaabli kahjustus. Vahejuhtum ei ole Läti tarbijate tegevust mõjutanud.