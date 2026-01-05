X!

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

Majandus
Haapsalu vanalinn
Haapsalu vanalinn Autor/allikas: Juhan Hepner/ERR
Majandus

Eelmisel aastal vähenes Haapsalus aasta varasemaga võrreldes nii kinnisvaratehingute arv kui ka kalleimalt müüdud korteri hind, kirjutas Lääne Elu.

"Ma ei mäleta nii rasket aastat, kus ükski seaduspärasus ei kehtinud," ütles maakler Annely Sermat. See tähendas, et ajal, kui tavaliselt on sõlmitud palju tehinguid, ei tehtud neid mullu üldse ja vastupidi: tavapäraselt vaiksemal perioodil sooviti jällegi kortereid osta.

Eelmisel aastal sõlmiti Haapsalus 149 korteri müügitehingut, mida on 17 võrra ehk kümme protsenti vähem kui 2024. aastal.

Mullu tuli Haapsalus ruutmeetri eest maksta keskmiselt 1935 eurot, 2024. aastal oli keskmine ruutmeetrihind 1852 eurot. 

Kõige kallimalt müüdi üle 70 m² korter, mille eest tuli tasuda 415 800 eurot (2024. aastal müüdi kõige kallim korter maha 564 800 euroga).

Allikas: Lääne Elu

