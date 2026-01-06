X!

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla

Välismaa
{{1767671400000 | amCalendar}}
Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla
Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla. Ukraina välisminister Andri Sõbiha ütles, et Venemaa ründab Ukrainas sihikindlalt USA ettevõtteid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 6. jaanuaril kell 14.25:

- Ukraina ründas droonidega Venemaal Lipetski oblastis asuvat naftahoidlat;

- Sõbiha: Venemaa ründab Ukrainas sihikindlalt USA ettevõtteid;

- Merzi hinnangul on Ukraina energiakriisi äärel;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit.

Ukraina ründas droonidega Venemaal Lipetski oblastis asuvat naftahoidlat

Kiievi julgeolekuteenistuse (SBU) ametnik teatas, et Ukraina väed tabasid kaugmaadroonidega naftahoidlat Venemaal Lipetski oblastis ning raketi- ja laskemoonaladu Kostroma oblastis.

Ametniku sõnul puhkes rünnakute tagajärjel naftahoidlas tulekahju ja arsenalis kärgatasid võimsad plahvatused.

Ka sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Lipetski oblastis põleb naftahoidla.

Sõbiha: Venemaa ründab Ukrainas sihikindlalt USA ettevõtteid

Tuntud USA ettevõttele Bunge kuuluva tsiviilkasutuses oleva õlitehase kahjustamine Dnipros oli Venemaa tahtliku rünnaku tagajärg, teatas esmaspäeval välisminister Andri Sõbiha.

"See rünnak ei olnud eksitus või viga. See oli tahtlik, kuna venelased üritasid seda rajatist juba varem korduvalt rünnata," rääkis minister.

Sõbiha tõi välja, et Venemaa ründab süstemaatiliselt Ameerika ettevõtteid Ukrainas.

"Vene rünnakud kahjustasid eelmisel aastal Boeingu kontoreid Kiievis, suurt USA omanduses olevat elektroonikatootjat Taga-Karpaatias ja mitmeid teisi rajatisi," sõnas välisminister.

Sõbiha nentis, et täiemahulise sõja jooksul on umbes poolte Ukrainas tegutsevate USA kaubanduskoja liikmete rajatised saanud erineva ulatusega kahjustusi või hävinenud.

"Putini rünnakud Ameerika ettevõtetele ja huvidele Ukrainas näitavad tema täielikku hoolimatust president Donald Trumpi juhitud rahupingutuste vastu," ütles Sõbiha.

Ministri sõnul on just seetõttu nii oluline rahuprotsessiga edasi liikuda ja Ukraina on selleks valmis. Samuti on oluline tugevdada Ukraina õhutõrjet ja suurendada sanktsioonisurvet Venemaale.

"Moskva keeldumine vastata Ukraina konstruktiivsetele rahusammudele peab minema riigile kalliks maksma ja Kreml peab tundma, et see hind on ränk," lõpetas Sõbiha.

Merzi hinnangul on Ukraina energiakriisi äärel

Ukraina on praegu humanitaarse energiakriisi lävel, ütles esmaspäeval Saksamaa kantsler Friedrich Merz.

Saksa valitsusjuht pöördus Pariisis toimuva tahtekoalitsiooni kohtumise eelõhtul koalitsiooniparteide poole ja väljendas muret tõsise olukorra pärast Ukraina energeetikas.

Lisaks Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile osalevad tahtekoalitsiooni kohtumisel Euroopa riikide ja Euroopa Liidu juhid, NATO peasekretär Mark Rutte ning USA välisminister Marco Rubio koos president Donald Trumpi eriesindajatega.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 940 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 213 460 (võrdlus eelmise päevaga +940);

- tankid 11 512 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 863 (+6);

- suurtükisüsteemid 35 831(+46);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1593 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1269 (+1);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 101 443 (+879);

- tiibraketid 4137 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 73 102 (+157);

- eritehnika 4036 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:20

Raadiouudised (06.01.2026 15:00:00)

15:20

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks ümber

15:13

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

15:12

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

14:57

Trumpi administratsioon suunab tuumaenergiasse 2,7 miljardit dollarit

14:52

Õiguskomisjon hakkab tõenäoliselt prokuratuuri tegevust arutama Uuendatud

14:45

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

14:45

Annela Anger-Kraavi: looduse hävitamisest looduskaitse sildi all

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

14:25

Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

05.01

Galerii: Maduro toodi New Yorgi kohtumajja Uuendatud

05.01

Sõja 1412. päev: Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

04:54

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

05.01

Taani peaminister: Trump mõtleb Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt

05.01

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

05.01

Meedia: Saksa luure kuulas pealt USA presidenti Barack Obamat

10:37

WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

ilmateade

loe: sport

15:13

Fordide rõõmupäev Dakaris tipnes Guthrie esikohale kerkimisega

14:43

Oberhofi MK-etapp algab austusavaldustega Bakkenile

14:42

Saalijalgpalli EM toimub Lätis, Leedus ja Sloveenias

14:17

Vlasi Sinjavski vahetas Tšehhis klubi

loe: kultuur

15:20

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks ümber

15:12

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

14:23

Suri Ungari režissöör Bela Tarr

14:10

Kaupo Meiel: supiköök kui peielaud protsendikunsti haual

loe: eeter

14:16

Andres Ots: kooli ajal oli mul nimepaine, sest ka minu isa nimi oli Georg

12:09

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

11:31

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

10:07

Riigile pärandatud Edgar Valteri talu võib saada uue elu kunstiresidentuurina

Raadiouudised

13:05

Prantsuse põllumehed tahavad protestid Pariisi viia

12:30

Kolmapäeval tuleb lumelisa

12:20

Raadiouudised (06.01.2026 12:00:00)

09:55

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

09:40

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

09:40

Mitmel pool sajab lund

09:20

Raadiouudised (06.01.2026 09:00:00)

05.01

Päevakaja (05.01.2026 18:00:00)

05.01

Haanja suusakeskuse suusarajad on nüüd tasulised

05.01

Elmar Vaheri kaitsja Margus Kurm soovib, et prokuratuuri tegevusele annaks hinnangu parlament

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo