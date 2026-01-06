X!

Meedia: Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla

Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla
Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla
Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla. Ukraina välisminister Andri Sõbiha ütles, et Venemaa ründab Ukrainas sihikindlalt USA ettevõtteid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 6. jaanuaril kell 5.45:

- Meedia: Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla;

- Sõbiha: Venemaa ründab Ukrainas sihikindlalt USA ettevõtteid;

- Merzi hinnangul on Ukraina energiakriisi äärel.

Meedia: Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Venemaal Lipetski oblastis põleb naftahoidla.

Sõbiha: Venemaa ründab Ukrainas sihikindlalt USA ettevõtteid

Tuntud USA ettevõttele Bunge kuuluva tsiviilkasutuses oleva õlitehase kahjustamine Dnipros oli Venemaa tahtliku rünnaku tagajärg, teatas esmaspäeval välisminister Andri Sõbiha.

"See rünnak ei olnud eksitus või viga. See oli tahtlik, kuna venelased üritasid seda rajatist juba varem korduvalt rünnata," rääkis minister.

Sõbiha tõi välja, et Venemaa ründab süstemaatiliselt Ameerika ettevõtteid Ukrainas.

"Vene rünnakud kahjustasid eelmisel aastal Boeingu kontoreid Kiievis, suurt USA omanduses olevat elektroonikatootjat Taga-Karpaatias ja mitmeid teisi rajatisi," sõnas välisminister.

Sõbiha nentis, et täiemahulise sõja jooksul on umbes poolte Ukrainas tegutsevate USA kaubanduskoja liikmete rajatised saanud erineva ulatusega kahjustusi või hävinenud.

"Putini rünnakud Ameerika ettevõtetele ja huvidele Ukrainas näitavad tema täielikku hoolimatust president Donald Trumpi juhitud rahupingutuste vastu," ütles Sõbiha.

Ministri sõnul on just seetõttu nii oluline rahuprotsessiga edasi liikuda ja Ukraina on selleks valmis. Samuti on oluline tugevdada Ukraina õhutõrjet ja suurendada sanktsioonisurvet Venemaale.

"Moskva keeldumine vastata Ukraina konstruktiivsetele rahusammudele peab minema riigile kalliks maksma ja Kreml peab tundma, et see hind on ränk," lõpetas Sõbiha.

Merzi hinnangul on Ukraina energiakriisi äärel

Ukraina on praegu humanitaarse energiakriisi lävel, ütles esmaspäeval Saksamaa kantsler Friedrich Merz.

Saksa valitsusjuht pöördus Pariisis toimuva tahtekoalitsiooni kohtumise eelõhtul koalitsiooniparteide poole ja väljendas muret tõsise olukorra pärast Ukraina energeetikas.

Lisaks Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile osalevad tahtekoalitsiooni kohtumisel Euroopa riikide ja Euroopa Liidu juhid, NATO peasekretär Mark Rutte ning USA välisminister Marco Rubio koos president Donald Trumpi eriesindajatega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent

