Meedia: USA plaanib tungida Iirimaa lähistel oleva Venezuela tankeri pardale

Avalikud lennuseireandmed näitavad USA sõjalennukite liikluse järsku suurenemist Euroopa suunal.

Briti meediaväljaanded nagu The Guardian ja The Telegraph kirjutavad, et lennukite ümberpaigutamine võib olla seotud kavandatava operatsiooniga Vene lipu all sõitva naftatankeri Marinera (varasema nimega Bella 1) hõivamiseks.

Viimastel päevadel on Suurbritanniasse saabunud 10 C-17A Globemasteri transpordilennukit. Osa lennukeid saabus Campbelli ja Hunteri lennuväljadelt, mida on varem seostatud 160. erioperatsioonide lennurügemendiga.

Suurbritanniasse saabunud lennukite hulgas on ka AC-130J Ghostrider tuletoetuslennukid ning üks erioperatsioonide turbopropellerlennuk.

Fairfordi baasis laadisid ameeriklased maha Chinook ja Black Hawk kopterid – mõlemat tüüpi kasutavad eriväelased salaoperatsioonides.

Ka väljaandega CNN rääkinud nelja asjaga kursis oleva allika sõnul teeb USA ettevalmistusi põgeneva naftatankeri kinnipidamiseks. Väljaanne lisas, et see samm võib viia laeva saatuse pärast vastasseisuni Washingtoni ja Kremli vahel.

USA ametnikud on varem öelnud, et nad on võimelised tankeri kinni pidama, kui Valge Maja annab selleks rohelise tule.

Alus pääses Venezuela karantiinist

Bella 1 nime all valmistus tanker eelmisel kuul Venezuelast naftat peale võtma, enne kui USA rannikuvalve sellele 20. detsembril lähenes, kahtlustades, et laeva registreering on kehtetu. Väidetavalt oli laev registreeritud Guyanas.

Meeskond keeldus toona rannikuvalvet pardale lubamast ja laev põgenes.

Põgenemise ajal nimetati see dokumentide alusel ümber Marineraks ja registreeriti Venemaal.

Põhja suundudes lülitati taas sisse laeva asukoha määramise seadmed, mis olid alates detsembri keskpaigast väljas olnud.

Bella 1 oli alates 2024. aasta juulist USA rahandusministeeriumi sanktsioonide all. Ameerika võimud süüdistasid laeva ebaseadusliku kauba veos Iraani toetatud Liibanoni rühmitusele Hezbollah kuuluvale ettevõttele.

Spetsiaalse laevaseirega tegeleva TankerTrackersi andmetel vedas Bella 1 vahemikus oktoober 2021 kuni september 2025 Hiinasse 7,3 miljonit barrelit Iraani ja 3,7 miljonit barrelit Venezuela toornaftat.

CBS: operatsioon võib toimuda juba sel nädalal

CBS News teatas esmaspäeva pärastlõunal, et USA üritab tõenäoliselt alust püüda Põhja-Atlandil.

Lennuseire andmete kohaselt on alust viimastel päevadel jälginud Suffolkis asuvast RAF Mildenhalli baasist startinud USA sõjalennukid. Tankeri viimase teadaoleva asukoha suunas on liikunud ka Briti õhuväe hävitajad Typhoon koos KC2 tankurlennukitega.

Kui Venemaa peaks laeva omaks tunnistama, võib sellele järgneda karmisõnaline avaldus, kuid teiste varilaevastiku aluste kinnipidamise puhul pole see varem eskalatsioonini viinud, kirjutab The Telegraph.

CBS Newsi tsiteeritud kahe ametniku sõnul eelistavad USA väed laeva pigem hõivata kui uputada. Operatsioon võib sarnaneda eelmise kuul toimunule, mil USA merejalaväelased, eriüksused ja rannikuvalve hõivasid pärast Venezuelast lahkumist naftatankeri Skipper.

USA operatsiooni ei kinnita

USA õhuväe pressiesindaja keeldus operatsiooni üksikasju kinnitamast, öeldes vaid: "USA Euroopa ja Aafrika õhujõud võõrustavad rutiinselt läbivaid USA sõjalennukeid ja personali vastavalt liitlastega sõlmitud lepetele. Operatiivjulgeoleku huvides pole hetkel võimalik täpsemaid detaile avaldada."

Analüütikute hinnangul võib lennukite liigutamine olla seotud Marinera hõivamisega. Kuningliku Ühendatud Teenistuste Instituudi (RUSI) sõjateaduste direktori Matthew Savilli sõnul võib vägede koondamine viidata mitmele stsenaariumile.

Eksperdi hinnangul võib see ulatuda vägede koondamisest Lähis-Ida või Aafrika operatsiooniks kuni ettevalmistuseni Bella 1 pardale minekuks.

Ta lisas: "Kuid tegu võib olla ka kavala pettekäiguga. Operatsiooni Midnight Hammer [löök Iraani tuumarajatistele] käivitades jäeti sisse ühe jälgitava lennuki transponder. Pole võimatu, et sel ajal, kui me kõik seda jälgime, lendab seal ringi midagi, mida me ei näe.