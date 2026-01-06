Suri Liviko pikaaegne juht Udo Themas

Udo Themas alustas Livikos 1959. aasta septembris lukksepa õpilasena, töötas seejärel lukksepa, konstruktori, peamehaaniku ja peainseneri asetäitjana. Pikemalt teostas ta end Liviko peainsenerina, kuni võttis 1986. aastal ministrilt vastu pakkumise asuda peadirektori kohale. Talle iseloomuliku ettevaatlikkusega oli ta algul nõus vaid aastaks peadirektoriks hakkama, kuid tema juhikarjäär Livikos kestis kokku tervelt 19 aastat. Ühena vähestest nõukogude okupatsiooni aja tippjuhtidest jätkas ta uute omanike soovil juhatuse esimehena pärast erastamist, kuni pensionile minekuni 2005. aasta septembris.

Themase juhikarjääri algusesse jäid alkoholitööstusele ülikeerulised Gorbatšovi keeluaastad, edasi taasiseseisvumine ning murrangulised erastamise ajad, kus saja-aastase tehase tulevik oli korduvalt küsimärgi all. Kodumaise alkoholitööstuse arendaja ja patrioodi Themase roll oli erakordne ja määrav selles, et Livikot aastatuhandevahetuse aegu soomlastele ei müüdud vaid kodumaisele kapitalile erastati. Tänu sellele säilisid enam kui saja inimese töökohad, Liviko võttis kursi kõrgele kvaliteedistandardile ning Eesti kodumaise alkoholitööstuse lipulaev puhus uue tuule oma kaubamärkide "Vana Tallinna" ja "Viru Valge" purjeisse.

Themasel oli määrav roll omaaegse Eesti Viina Liidu loomisel ja salaviina vastase võitluse alustamisel. Tema pühendunud tööd Eesti Toiduainetööstuse Liidu loomisel ja arendamisel on tunnustatud aumärgiga.