Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 7. jaanuaril kell 5.45:

- Belgorodi oblastis põleb järjekordne Vene naftahoidla;

- USA ja Ukraina delegatsioon jätkavad kolmapäeval Pariisis kõnelusi.

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Vene naftahoidla

Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul süttis Ukraina droonirünnaku järel Starõi Oskoli linnas asuv naftahoidla.

Starõi Oskoli elanikud teatasid teisipäeva hilisõhtul linna lähedal puhkenud tulekahjust, lisades, et põlema süttis kohalik naftahoidla. Sotsiaalmeedias jagatakse põlengust ka videolõike. Hiljem teatas Gladkov, et droon ründas naftahoidlat, vahendas The Kyiv Independent.

Fire rages at Russian oil depot in Stary Oskol after drone attack https://t.co/GCCTOOec9K pic.twitter.com/mgCp8nivM3 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 6, 2026

Venemaa Belgorodi oblast piirneb Ukraina Luhanski, Sumõ ja Harkivi piirkondadega. Ukraina on ka varem rünnanud Belgorodis asuvat Venemaa naftataristut.

USA ja Ukraina delegatsioon jätkavad kolmapäeval Pariisis kõnelusi

USA ja Ukraina delegatsioon jätkavad kolmapäeval kõnelusi Kiievile julgeolekutagatiste andmiseks, teatasid mõlemad pooled teisipäeval pärast Kiievit toetava tahtekoalitsiooni edukat kohtumist Pariisis.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas Washingtoni valmisoleku eest pakkuda tuge kõigis valdkondades.

Zelenski sõnul määrati teisipäeval peetud kõnelustel kindlaks, millised riigid võtavad juhtrolli julgeoleku tagamisel ja ülesehitustöödel, samuti millised väed on vajalikud ning kuidas neid juhitakse.

USA presidendi Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi sõnul on liitlased julgeolekutagatiste osas kokku leppimisega suuresti lõpule jõudnud, et Ukraina rahvas teaks, et kui see (sõda) lõpeb, siis lõpeb see igaveseks.

"Territooriumidega seotud küsimused on kõige kriitilisem teema ja loodetavasti suudame selles osas teatud kompromissideni jõuda," ütles Witkoff.

Trumpi väimees Jared Kushner lisas: "See ei tähenda, et me sõlmime rahu, kuid rahu ei oleks võimalik ilma täna siin tehtud edusammudeta."

Zelenski väljendas tulemuse üle rahulolu. "Need ei ole lihtsalt sõnad. Neil on konkreetne sisu," ütles Zelenski.

Zelenski ütles, et kolmapäevasel kohtumisel esindavad Ukrainat tema kantseleiülem Kõrõlo Budanov, julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov, kindral Andri Hnatov, kantseleiülema esimene asetäitja Serhi Kislitsa ja kantselei nõunik Oleksandr Bevz.