X!

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla

Välismaa
Belgorodi oblastis põleb Venemaa naftahoidla
Belgorodi oblastis põleb Venemaa naftahoidla Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul süttis Ukraina droonirünnaku järel Starõi Oskoli linnas asuv naftahoidla.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 7. jaanuaril kell 5.45:

- Belgorodi oblastis põleb järjekordne Vene naftahoidla;

- USA ja Ukraina delegatsioon jätkavad kolmapäeval Pariisis kõnelusi.

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Vene naftahoidla

Belgorodi oblasti kuberneri Vjašeslav Gladkovi sõnul süttis Ukraina droonirünnaku järel Starõi Oskoli linnas asuv naftahoidla. 

Starõi Oskoli elanikud teatasid teisipäeva hilisõhtul linna lähedal puhkenud tulekahjust, lisades, et põlema süttis kohalik naftahoidla. Sotsiaalmeedias jagatakse põlengust ka videolõike. Hiljem teatas Gladkov, et droon ründas naftahoidlat, vahendas The Kyiv Independent. 

Venemaa Belgorodi oblast piirneb Ukraina Luhanski, Sumõ ja Harkivi piirkondadega. Ukraina on ka varem rünnanud Belgorodis asuvat Venemaa naftataristut.

USA ja Ukraina delegatsioon jätkavad kolmapäeval Pariisis kõnelusi

USA ja Ukraina delegatsioon jätkavad kolmapäeval kõnelusi Kiievile julgeolekutagatiste andmiseks, teatasid mõlemad pooled teisipäeval pärast Kiievit toetava tahtekoalitsiooni edukat kohtumist Pariisis.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tänas Washingtoni valmisoleku eest pakkuda tuge kõigis valdkondades.

Zelenski sõnul määrati teisipäeval peetud kõnelustel kindlaks, millised riigid võtavad juhtrolli julgeoleku tagamisel ja ülesehitustöödel, samuti millised väed on vajalikud ning kuidas neid juhitakse.

USA presidendi Donald Trumpi erisaadiku Steve Witkoffi sõnul on liitlased julgeolekutagatiste osas kokku leppimisega suuresti lõpule jõudnud, et Ukraina rahvas teaks, et kui see (sõda) lõpeb, siis lõpeb see igaveseks.

"Territooriumidega seotud küsimused on kõige kriitilisem teema ja loodetavasti suudame selles osas teatud kompromissideni jõuda," ütles Witkoff.

Trumpi väimees Jared Kushner lisas: "See ei tähenda, et me sõlmime rahu, kuid rahu ei oleks võimalik ilma täna siin tehtud edusammudeta."

Zelenski väljendas tulemuse üle rahulolu. "Need ei ole lihtsalt sõnad. Neil on konkreetne sisu," ütles Zelenski.

Zelenski ütles, et kolmapäevasel kohtumisel esindavad Ukrainat tema kantseleiülem Kõrõlo Budanov, julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov, kindral Andri Hnatov, kantseleiülema esimene asetäitja Serhi Kislitsa ja kantselei nõunik Oleksandr Bevz.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:56

WSJ: Rubio sõnul tahab USA Taanilt Gröönimaa ära osta

06:37

PPA tahab idapiiri valmis saada järgmise aasta lõpuks

06:36

Norstat: Reformierakonna reiting tõusis, SDE ja EKRE oma langes

06:24

Moskva kasuks spioneerinud CIA ekstöötaja Aldrich Ames suri vanglas

06:18

Kliimaministeerium vähendas riigimetsas raiet kümnendiku võrra

05:51

Belgorodi oblastis põleb järjekordne Venemaa naftahoidla

04:42

Ligi pool mullu Eestis tarbitud elektrist tuli Soomest

04:40

Pandimajad on kolinud keldritest kaubakeskustesse

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

06.01

Meedia: USA plaanib tungida Venezuelaga seotud põgeneva tankeri pardale

06.01

Sõja 1413. päev: Droonirünnaku tagajärjel süttis Venemaal Lipetski oblastis asuv naftahoidla Uuendatud

06.01

Politico: Trumpi jõudemonstratsioon Venezuelas oli alandav hoop Putinile

06.01

EVEA: ametiühingute nõutav alampalga tõus suretaks paljud ettevõtted välja

06.01

Parts Venezuelast: Eesti välispoliitika on liiga tormakas

06.01

WSJ: Maduro kinninabimine andis tugeva hoobi Kuuba luureteenistuse mainele

05.01

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

06.01

Leedu välisminister: USA käik Venezuelas on signaal Venemaale ja Hiinale

05.01

Siim Kallas: Ameerika on maailma jõud, oleks väga rumal neid põlastada

06.01

Tahtekoalitsioon leppis kokku tugevates julgeolekutagatistes Ukrainale Uuendatud

ilmateade

loe: sport

06.01

Euroliiga kuus parimat teisipäeval ei vääratanud

06.01

Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

06.01

Itaalias palliv noor Kangur: vajadusel leian sõbrad, aga suudan ka ise lahendada Uuendatud

06.01

ETV spordisaade, 6. jaanuar

loe: kultuur

06.01

Tartu raudteejaama ootesaalis avatud fotonäitus meenutab tantsupeo hetki

06.01

Galerii: Elisa Ritsingu näitus kujutab naiselikkuse erinevaid rolle

06.01

Vanemuise teater nimetas ennast rahvusteatriks

06.01

Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

loe: eeter

06.01

Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

06.01

Andres Ots: kooli ajal oli mul nimepaine, sest ka minu isa nimi oli Georg

06.01

Toitumisnõustaja: tervislikku toitu võib palju süüa

06.01

Jaan Martinson järjestas läinud aasta kümme parimat kriminulli

Raadiouudised

06.01

Päevakaja (06.01.2026 18:00:00)

06.01

Pärnu lahel algavad homsest jäämurdetööd

06.01

Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukrainale pakutavaid julgeolekutagatisi

06.01

Raadiouudised (06.01.2026 15:00:00)

06.01

Prantsuse põllumehed tahavad protestid Pariisi viia

06.01

Kolmapäeval tuleb lumelisa

06.01

Raadiouudised (06.01.2026 12:00:00)

06.01

Taani peaminister Gröönimaast: piire ei tohi jõuga muuta

06.01

Külm ilm tõi varjupaikadesse uusi abivajajaid

06.01

Mitmel pool sajab lund

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo