FT: ökonomistid eelistavad järgmise ECB juhina hispaanlast või hollandlast

Hispaania keskpanga endine juht Pablo Hernandez de Cos
Hispaania keskpanga endine juht Pablo Hernandez de Cos Autor/allikas: SCANPIX/AP
Ökonomistid eelistavad järgmise Euroopa Keskpanga (ECB) presidendina Hispaania keskpanga endist juhti Pablo Hernandez de Cosi või Hollandi keskpanga endist juhti Klaas Knoti, selgub ajalehe Financial Times värskest küsitlusest.

ECB juhi ametikoht vabaneb alles 2027. aasta novembris, kui Christine Lagarde'i kaheksa-aastane ametiaeg lõpeb. Järgmiste aastate jooksul muutub ka ECB juhatuse koosseis ning meedia on juba hakanud otsima järgmist Euroopa Keskpanga juhti.

Nii Saksamaa keskpanga president Joachim Nagel kui ka ECB juhatuse liige Isabel Schnabel (sakslanna) on väljendanud huvi ECB juhtimise vastu.

ECB juht ja juhatuse liikmed nimetatakse euroala riikide valitsuste poolt ja määratakse ametisse Euroopa Ülemkogu otsusega. Ka juhatuse liikmete ametiaeg kestab kaheksa aastat ning neid ei saa uuesti nimetada.

FT küsitluses osales 70 majandusteadlast ning 26 protsenti vastanutest eelistas Lagarde'i mantlipärijana näha Hernandez de Cosi. Talle järgnes Knot, keda toetas 24 protsenti vastanutest. Schnabeli toetus oli 14 protsenti, Nageli toetus aga seitse protsenti. 

"Minu arvates on Hernandez de Cos kandidaat, kellel on rahapoliitika ja keskpanganduse alal tugevaim tehniline taip. Tema ametisse nimetamine saadaks tugeva signaali, et Euroopa ei kõhkle ja et euro jääb kõvaks valuutaks ajastul, mil keskpankade iseseisvus on sattunud surve alla mitmetes riikides, sealhulgas USA-s," ütles Saksa varahaldusfirma Union Investment väärtpaberite üksuse juht Christian Kopf. 

Brüsseli Bruegeli mõttekoja ökonomist Francesco Papadia kirjeldas samas Knoti kui pangajuhti, kel on stabiilsusele orienteeritud rahapoliitika, samas on tal olemas vajalik paindlikkus, et kohaneda muutuvate oludega. 

Kopenhaageni ärikooli professor Jesper Rangvid leiab samas, et 29 aastat pärast ECB loomist peaks selle juhtimise üle võtma sakslane. Euroopa suurima majanduse Saksamaa kodanik pole kunagi ECB eesotsas olnud. 

Ka konsultatsioonifirma  Thin Ice Macroeconomics asutaja Spyros Andreopoulos leidis, et sakslase määramine ECB etteotsa oleks sümboolne samm. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) suurendab riigis toetust ning sakslasest ECB juht aitaks kodumaal vaigistada hirme, et ühisraha on mõeldud Saksamaa röövimiseks. 

Teised ökonomistid tõid samas välja, et Euroopa Komisjoni eesotsas on juba sakslanna. Seetõttu pole kuigi tõenäoline, et ka ECB juhikoht läheks Saksamaa kätte.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

