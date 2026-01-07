USA alustas Venezuelast tulnud Venemaa lipu all sõitva tankeri hõivamist
USA alustas kolmapäeval operatsiooni, mille käigus püüab arestimise eesmärgil oma kontrolli alla võtta Venezuelaga seotud Venemaa lipu all sõitvat naftatankerit, teatasid kaks USA ametnikku kolmapäeval uudisteagentuurile Reuters.
Aktsioon tankeri Marinera kinnipidamiseks algas pärast enam kui kahe nädala pikkust jälitamist üle Atlandi ookeani ning selle muudab veelgi pingelisemaks asjaolu, et laeva läheduses viibivad ka Vene allveelaev ja sõjalaev.
Arestimisoperatsioon algas pärast seda, kui tanker, algselt tuntud kui Bella-1, lipsas läbi USA sanktsioonidealustele tankeritele kehtestatud mereblokaadist ja selle meeskond tõrjus USA rannavalve katsed sellele pardale minna.
Anonüümsust palunud ametnikud ütlesid, et operatsiooni viivad seekord läbi rannavalve ja USA sõjavägi ning viimaste teadete kohaselt olevad USA sõdurid juba laevale läinud.
#BREAKING | — U.S. forces have boarded a sanctioned oil tanker, formerly known as Bella 1 and recently reflagged to Russian (now Marinera), in the North Atlantic between Iceland and the British Isles.— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) January 7, 2026
— The operation occurred before approaching Russian naval assets,… pic.twitter.com/JYhRWz20wE
See näib olevat esimene kord viimasel ajal, kui USA sõjavägi on üritanud arestida Venemaa lipu all sõitvat laeva.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: Reuters